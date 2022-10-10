本报评论部

习近平生态文明思想就共同构建地球生命共同体、清洁美丽世界提出中国方案、贡献中国智慧，彰显中国特色、战略眼光和世界价值

积极推动全球可持续发展，携手各国共筑生态文明之基，同走绿色发展之路，让发展成果、良好生态更多更公平惠及各国人民

持续开展大规模国土绿化行动，累计完成造林9.6亿亩，森林覆盖率达到24.02%，草原综合植被盖度达到50.32%，近十年为全球贡献了1/4的新增森林面积……不久前，“中国这十年”系列主题新闻发布会上的一组数据，令人眼前一亮。中国生态文明建设的生动实践和成功经验，正为建设一个清洁美丽的世界发挥更大作用。

保护生态环境，应对气候变化，维护能源资源安全，是全球面临的共同挑战。党的十八大以来，习近平总书记着眼于人类可持续发展，提出一系列重要倡议和主张。指出“保持良好生态环境是各国人民的共同心愿”，强调“面对生态环境挑战，人类是一荣俱荣、一损俱损的命运共同体，没有哪个国家能独善其身”，主张“国际社会应该携手同行，共谋全球生态文明建设之路”……习近平生态文明思想就共同构建地球生命共同体、清洁美丽世界提出中国方案、贡献中国智慧，彰显中国特色、战略眼光和世界价值。

孤举者难起，众行者易趋。经济全球化时代的人类社会，70多亿人犹如生活在同一艘大船上的200多个船舱里，必须同舟共济。开展全球行动、全球应对、全球合作，才能让全球生态文明之路行稳致远。党的十八大以来，在习近平生态文明思想引领下，我国积极参与全球环境治理，切实履行气候变化、生物多样性等环境相关条约义务，成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。从倡导建立“一带一路”绿色发展国际联盟，到推动《巴黎协定》达成、签署、生效和实施，从成功举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第一阶段会议、发布《昆明宣言》，到支持发展中国家生态保护事业，10年来，我国以实实在在的绿色行动，为加强全球气候与环境治理注入强大动力，成为全球环境议程的重要引领者。

守护地球家园，是人类共同责任。习近平总书记指出：“只要是对全人类有益的事情，中国就应该义不容辞地做，并且做好。”这十年，我们高标准履行国际义务，在生态文明建设方面创造了一个又一个世界之最：建成全球规模最大的碳市场和清洁发电体系，成为对全球臭氧层保护贡献最大的国家，成为全球能耗强度降低最快的国家之一……在一个有14亿多人口的最大发展中国家推进生态文明建设，其影响本身就是世界性的。近年来，我国还不断设立新目标，提高国家自主贡献力度，为全球环境治理贡献力量。比如，在提前两年完成2020年气候行动目标的基础上，提出“双碳”目标并付诸行动，我国将用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和。我国不仅着力保护本国生态环境，也从全人类共同利益出发，致力于共建全球生态文明，体现了负责任大国的担当。

共建美好地球家园，要积极推动全球可持续发展，携手各国共筑生态文明之基，同走绿色发展之路，让发展成果、良好生态更多更公平惠及各国人民。作为发展中国家，中国不仅着力推动自身经济社会发展绿色转型，也积极为全球低碳转型提供助力。去年开通运营的中老铁路，与山川同美，成为许多老挝新人拍婚纱照的外景地。设计人员曾出台60多个方案，研究线路总长约1.4万公里，绕避自然保护区和环境敏感点，环保低碳成为沿线43个车站的共同特色。此外，中国已与31个合作伙伴发起“一带一路”绿色发展伙伴关系倡议，持续造福参与共建“一带一路”的各国人民。美国国家人文科学院院士小约翰·柯布认为，“中国给全球生态文明建设带来了希望之光”。

人类只有一个地球，人类也只有一个共同的未来。面对生态环境挑战，中国有主张也有担当，贡献成功经验也提供公共产品，得到了国际社会广泛肯定，也为世界注入了信心和力量。新征程上，进一步理解和把握习近平生态文明思想蕴含的天下情怀和大国担当，秉持人类命运共同体理念，深度参与全球生态环境治理，为全球提供更多公共产品，凝聚全球环境治理合力，定能为共建清洁美丽世界作出更大贡献，推动全球生态文明之路越走越宽广。

《 人民日报 》（ 2022年10月10日 15 版）

(责编：贾文婷、高歌)