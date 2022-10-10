人民网罗马8月9日电 （记者谢亚宏）马耳他圣玛格丽特中学近日举行隆重仪式，欢迎中国驻马耳他大使于敦海向该校“中国角”师生转交习近平主席复信（原件）。马教育部长格里玛、圣玛格丽特学院院长扎米特、圣玛格丽特中学校长埃卢尔、“中国角”负责老师阿佐帕迪及学生、马中友协主席卡莱亚等嘉宾出席。

于敦海在致辞中表示，在中马建交50周年之际，“中国角”师生致信习近平主席，习近平主席热情复信，成就了两国友谊一段新的佳话。习近平主席在复信中表示，他一直支持中马人文交流，2009年访问马耳他时专门参观了中国文化中心。多年来，圣玛格丽特中学“中国角”为增进马耳他青少年对中国的了解、促进中马友好发挥了积极作用。希望“中国角”越办越好，欢迎师生们来华交流学习。

习近平主席指出，天下大同、协和万邦是中华民族自古以来对人类社会的美好憧憬，也是构建人类命运共同体理念蕴含的文化渊源。我们生活的世界历史和现实交织、希望和挑战并存，人类命运休戚与共，唯有守望相助、合作共赢才能让人类共享发展成果。为破解全球发展难题、应对国际安全挑战，中国先后提出“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议，以实际行动践行人类命运共同体理念。今年是中马建交50周年，希望更多马耳他师生和青少年积极参与中马人文交流，做文明互鉴的促进者和人民友好的传承者。

格里玛在致辞中表示，习近平主席热情复信圣玛格丽特中学“中国角”师生，是对他们取得成绩的最大认可。今年是马中建交50周年，教育合作和人文交流是两国关系重要的组成部分。“中国角”在这方面发挥了积极作用，让学生们有机会感受多元文化的魅力。希望他们再接再厉取得更大的成绩。

阿佐帕迪在讲话中表示，多年来“中国角”致力于推广中国科学文化，让许多学生从中受益。习近平主席作为14亿人口大国的领导人，在百忙之中亲自复信“中国角”，我对此十分感激，这充分展现了习近平主席谦逊笃行的人格魅力。我一定会一生珍藏这封信，并以此为动力，再接再厉办好“中国角”项目，为促进两国文化交流、增进民间友谊作出更大贡献。

仪式后，于敦海在学校师生的陪同下参观了“中国角”教室并同学生进行交流，向同学们赠送了特色礼品。中国文化中心向“中国角”赠送了一批中国文化创意产品。

圣玛格丽特中学位于马耳他“三姐妹”古城之一的科斯皮夸市，是当地一所综合性公立中学。学校科学教师阿佐帕迪于2010年创立科学“中国角”，旨在向当地学生介绍中国文化和科学技术，增强学生对多元文化的理解。“中国角”项目得到马耳他政府、中国驻马耳他使馆以及中国文化中心等驻马机构的积极支持，近年来为学生提供了茶道、书法、中医等中国文化讲座，开办了各类中国科技文化工作坊和体验活动，内容涉及中国陶瓷器、青铜器、造纸术、丝织工艺等传统科技文化，以及中国高铁、机器人、传感技术等当代科技成就，深受学生喜爱。

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