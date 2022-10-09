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韩国呼吁国际社会讨论日本核污染水排海计划

2022年10月09日16:00 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月9日电 韩国政府部门8日说，针对日本福岛第一核电站核污染水排放入海计划，韩国已在国际海事组织的一次会议上呼吁国际社会发起讨论，并指出这一做法可能给邻国带来严重负面影响。

　　《伦敦倾废公约》及其议定书大会3日至7日在英国伦敦召开。这一公约明确禁止向海中排放放射性废物，并指出放射性废物无论浓度高低都可能对海洋环境构成重大威胁。

2021年4月14日，韩国民众在位于首尔的日本驻韩国大使馆外集会，抗议日本政府将福岛核废水排入大海。新华社发（徐儒锡摄）

　　韩国海洋水产部8日说，韩国在此次大会期间表示，日本核污染水排放入海计划可能对邻国水产品安全、公众健康和生态环境造成严重负面影响，呼吁国际社会对此展开讨论。

　　韩国政府2019年以来多次在这一大会上发出上述呼吁。日方辩称，核污染水排放入海并非向海洋倾倒废物，因此不属于大会讨论范围。

　　日本政府2021年4月正式决定，将福岛第一核电站内上百万吨核污染水过滤并稀释后排入大海，并计划从2023年春季起长期向太平洋排放所谓“放射性物质达标”的核污染水。

　　日本政府单方面决定向海洋排放核污染水，遭到国际社会、特别是利益攸关方的广泛质疑和反对，在日本国内也引发强烈担忧。（张旌）

(责编：燕勐、高歌)

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