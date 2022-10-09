新华社雅典10月8日电 通讯：寻求多元能源供应 希腊在危机中求生

新华社记者于帅帅

距离冬季还有一段时间，希腊首都雅典街头经营取暖用木材的店铺已门庭若市，很多店铺订单排到一个月之后。近期高企的电力和天然气账单让不少希腊人“吃不消”，不得不早作过冬准备。

希腊议会已于9月中旬宣布关闭议会大厦外立面的灯光。不久前，希腊政府建议境内知名地标建筑缩短夜间亮灯时间，并要求基层政府实现节能10%的目标。在雅典南郊的阿利莫斯市，市长安德烈亚斯·孔季利斯告诉新华社记者，为了达到节能目标，该市正在各机构安装屋顶太阳能板，把公共机构的天然气燃烧炉更换为成本相对便宜的燃油炉。

除了厉行节约，希腊政府还通过补贴等方式缓解能源价格高涨给民众带来的压力。希腊财政部长赫里斯托斯·斯泰库拉斯日前表示，过去12个月内，政府已拨出相关款项124亿欧元，其中98亿欧元用于家庭和企业的电力和天然气消费补贴。

不过，孔季利斯认为，政府补贴不足以弥补生活成本大幅增长。在能源价格不断攀升的背景下，普通人承受着巨大经济压力，整个社会都受到影响。

持续高企的能源价格给希腊民众带来沉重负担。根据希腊国家统计局公布的数据，今年8月希腊天然气价格同比上涨261.3%，能源成本增加成为近几个月希腊通胀率持续高达10%以上的主要原因。

希腊智库希腊能源论坛学术主任米哈利斯·马西乌拉基斯告诉记者，受地缘局势紧张影响，希腊老百姓、企业与全欧洲一样都面临昂贵的能源价格。即便有政府补贴，普通人的能源账单仍比去年高出六七成。马西乌拉基斯说，希腊能源价格与欧洲能源期货市场价格密切相关，尽管希腊和部分欧洲国家政府主张干预市场以控制价格，但这些办法只是“暂时的”，不应成为长久之计。

希腊政府正尝试推动能源供给多元化，特别是天然气供给多元化，以应对能源难题。天然气在希腊能源结构中占比约30%。此前，希腊市场上约有40%的天然气来自俄罗斯。当下，非俄罗斯的液化天然气在希腊能源结构中的份额大幅增加，从此前不足四分之一增长到近一半，显示希腊正寻求不同能源供应商，以保证能源安全。

在雅典以西迈加拉海湾的小岛上，希腊境内唯一的天然气接收站雷维苏萨液化天然气接收站上半年已经迎来39艘运输液化天然气的船只，相比去年同期的15艘大幅增加。

雷维苏萨液化天然气接收站始建于2000年，目前隶属于希腊国家天然气系统运营公司。公司资产管理部主任尼科斯·卡齐斯介绍，雷维苏萨近年来利用率显著提高，2021年希腊天然气市场中已有32%的份额来自这一接收站；2022年1至8月，这一比例上升至44%。通过近年来不断升级改造，该接收站储备能力不断扩大，“这将大大有助于在紧急情况下尽快作出反应”。

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