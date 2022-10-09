近日，国际人士在接受总台记者采访时表示，中国在过去十年取得了举世瞩目的发展成就。中国提出的发展倡议不仅推动了互利共赢的国际合作，同时也为实现共同发展贡献了中国智慧。

非洲联盟委员会前副主席伊拉斯塔斯·姆文查，曾代表该组织多次到访中国，参加中非合作论坛等活动，致力于推动各领域的中非合作。谈到他的中国之旅，姆文查特别分享了他的高铁见闻。

非洲联盟委员会前副主席 伊拉斯塔斯·姆文查：在中国访问时，我坐了京沪高铁，沿途还参观了几个城镇，看到中国的巨变，特别是基建方面，令人十分振奋。当时我们一群人坐上高铁旅行，一边聊天，一边享受窗外美景，还能安静地阅读，没过多久我们就到目的地了。我很享受在中国坐高铁的时光，尤其是在车上还能享用美食，带给我“家”的感觉。

这些年，中国基建走进非洲，通过“一带一路”项目，向非洲各国分享科技发展成果，给当地人们的生活带来了可观的改变。

非洲联盟委员会前副主席 伊拉斯塔斯·姆文查：你去看看肯尼亚的蒙内标轨铁路，再看看每天的乘客数量，这些都告诉你中国承建的蒙内铁路给蒙巴萨这座城市带来了一条新的生命线，蒙内铁路提振了我们国内的旅游业，也为减少碳排放作出了贡献。

多米尼克总理斯凯里特曾与习近平主席有过多次会面和通话。斯凯里特表示，疫情期间，中国明确而坚定地履行自身承诺，推动疫苗成为全球公共产品，凸显了中方同各国守望相助的真挚情谊，对全球人民生命健康尽责的大国担当。

多米尼克总理 斯凯里特：帮助减贫，粮食安全，获得疫苗和应对气候变化，在这些方面中国绝对走在了前列，我们多米尼克人民就直接受益于中国的帮助，对此我们非常感谢中国。

2021年9月21日，国家主席习近平在第七十六届联合国大会提出了全球发展倡议。多国人士表示，这一倡议为世界向前发展凝聚强大合力，为共同构建全球发展共同体贡献了中国方案。

多米尼克总理 斯凯里特：全球发展倡议为各国开辟了一条以加强合作和伙伴关系为基础的发展道路，共同应对各国当前面临的发展问题。

非洲联盟委员会前副主席 伊拉斯塔斯·姆文查：中国的国内生产总值和对全球经济的贡献都远高于很多发达国家，这是有深层次原因的。因为中国相信中国的繁荣与世界其他地区的繁荣密不可分，全球发展倡议对我来说有着深刻的意义，我觉得非常鼓舞人心。

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