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财知道 | 划划重点：美债这样“野蛮生长”！

2022年10月09日09:01 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月8日电 前些年，网上关于美国联邦政府债务高企的讽刺视频有这样的桥段：美国一家医院中，拿着计算器的会计师告诉刚刚出生的美国婴儿：您现在负债5万美元。美国婴儿大哭……如今，视频需要修正，因为现在美国婴儿出生时摊到头上的债务已超9万美元。

　　一出生就“债台高筑”，这还真不完全是无稽之谈。截至10月8日，美国政府债务总额已经超过31.1万亿美元。据美国彼得·彼得森基金会计算，如果将这笔巨债分摊给美国民众，相当于每个家庭负债23.6万美元，每个美国人负债9.3万美元。如果每个美国家庭每月还款1000美元，需要19年才能还清所有债务。

　　过去三十年，美国政府债务总额加速膨胀。1990年，美国政府债务总额约为3.2万亿美元；2000年，这一数字增长至约5.62万亿美元；2010年，增至约13.56万亿美元；2020年，增至约27.74万亿美元。

　　借了这么多钱，都干什么用了？这三十年来，美国穷兵黩武，连年挑起冲突与战争，军费开支长期高居世界首位2021年军费更是高达7420亿美元。另外，美国政府长期习惯寅吃卯粮，频频减税或推出大规模财政支出计划预支未来一代甚至几代人的财富。更不用说，美国此前长期奉行的超常规宽松政策，让美国杠杆率持续攀升；如今美联储激进加息，又增加了债务的利息成本

　　“如果我们不削减开支，灾难将会来临。”美国电视节目主持人约翰·斯托塞尔如是惊呼。五年前，美国政府债务总额超过20万亿美元。斯托塞尔在当时制作的视频中指责，民主、共和两党都习惯大肆增加政府支出，债务飙升可能造成严重通货膨胀。如今，这些指责都在现实中得以印证。

　　美国汤森集团总裁雷德·扬克分析，美国国债利息爆炸式增长，正走向经济学家所担心的恶性循环：政府为支付利息借入资金，导致更多借款和更多利息。若这一趋势延续，美国国债每年总利息支出极有可能远超1万亿美元，成为联邦预算中最大的支出项目。

　　欠这么多钱，是没有人管吗？美国存在债务上限机制，也就是美国国会为联邦政府设定、为履行已产生的支付义务而举债的最高额度，触及这条“红线”，意味着美国财政部借款授权用尽，政府面临“技术性违约”。历史上，美国国会不得不上百次提高债务上限，以便财政部通过发行新债来履行现有支付义务。

　　就在去年10月底，美国政府触及28.9万亿美元债务上限。美国国会经历了长时间“嘴仗”，去年12月底将债务上限提高至31.4万亿美元。现在，不到一年时间，美国政府债务规模距离这个最新“上限”，也只有3000亿美元。

　　这一机制本来旨在定期检视美国政府开支状况，如今却难实现强化财政纪律、控制债务规模的初衷。银河证券前首席经济学家、启铼研究院首席经济学家潘向东告诉新华社记者，目前来看，美国政府出现“技术性违约”的概率较小，但若两党相持不下，联邦政府再次暂停运转，美债“技术性违约”风险将增加，还可能对全球资本市场产生剧烈扰动。

　　潘向东分析，在美联储持续激进加息背景下，美国政府债务利息负担已显著增加。债务压力抬升将明显制约财政支持经济增长的政策空间，美国陷入经济衰退的概率上升，这又进一步影响和制约政府债务的可持续性。加息周期下，融资成本上升，会显著增加企业和居民的负担，违约风险加大可能引发金融市场动荡，将对全球其他国家外需和金融市场产生外溢风险，美元信用也将遭受负面冲击，美元储备资产的安全性也将被削弱。

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　　策划：倪四义

　　监制：李拯宇 冯俊扬

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　　文字记者：宿亮 熊茂伶

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(责编：贾文婷、高歌)

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