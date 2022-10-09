新华社北京10月8日电 前些年，网上关于美国联邦政府债务高企的讽刺视频有这样的桥段：美国一家医院中，拿着计算器的会计师告诉刚刚出生的美国婴儿：您现在负债5万美元。美国婴儿大哭……如今，视频需要修正，因为现在美国婴儿出生时摊到头上的债务已超9万美元。

一出生就“债台高筑”，这还真不完全是无稽之谈。截至10月8日，美国政府债务总额已经超过31.1万亿美元。据美国彼得·彼得森基金会计算，如果将这笔巨债分摊给美国民众，相当于每个家庭负债23.6万美元，每个美国人负债9.3万美元。如果每个美国家庭每月还款1000美元，需要19年才能还清所有债务。

过去三十年，美国政府债务总额加速膨胀。1990年，美国政府债务总额约为3.2万亿美元；2000年，这一数字增长至约5.62万亿美元；2010年，增至约13.56万亿美元；2020年，增至约27.74万亿美元。

借了这么多钱，都干什么用了？这三十年来，美国穷兵黩武，连年挑起冲突与战争，军费开支长期高居世界首位，2021年军费更是高达7420亿美元。另外，美国政府长期习惯寅吃卯粮，频频减税或推出大规模财政支出计划，预支未来一代甚至几代人的财富。更不用说，美国此前长期奉行的超常规宽松政策，让美国杠杆率持续攀升；如今美联储激进加息，又增加了债务的利息成本。

“如果我们不削减开支，灾难将会来临。”美国电视节目主持人约翰·斯托塞尔如是惊呼。五年前，美国政府债务总额超过20万亿美元。斯托塞尔在当时制作的视频中指责，民主、共和两党都习惯大肆增加政府支出，债务飙升可能造成严重通货膨胀。如今，这些指责都在现实中得以印证。

美国汤森集团总裁雷德·扬克分析，美国国债利息爆炸式增长，正走向经济学家所担心的恶性循环：政府为支付利息借入资金，导致更多借款和更多利息。若这一趋势延续，美国国债每年总利息支出极有可能远超1万亿美元，成为联邦预算中最大的支出项目。

欠这么多钱，是没有人管吗？美国存在债务上限机制，也就是美国国会为联邦政府设定、为履行已产生的支付义务而举债的最高额度，触及这条“红线”，意味着美国财政部借款授权用尽，政府面临“技术性违约”。历史上，美国国会不得不上百次提高债务上限，以便财政部通过发行新债来履行现有支付义务。

就在去年10月底，美国政府触及28.9万亿美元债务上限。美国国会经历了长时间“嘴仗”，去年12月底将债务上限提高至31.4万亿美元。现在，不到一年时间，美国政府债务规模距离这个最新“上限”，也只有3000亿美元。

这一机制本来旨在定期检视美国政府开支状况，如今却难实现强化财政纪律、控制债务规模的初衷。银河证券前首席经济学家、启铼研究院首席经济学家潘向东告诉新华社记者，目前来看，美国政府出现“技术性违约”的概率较小，但若两党相持不下，联邦政府再次暂停运转，美债“技术性违约”风险将增加，还可能对全球资本市场产生剧烈扰动。

潘向东分析，在美联储持续激进加息背景下，美国政府债务利息负担已显著增加。债务压力抬升将明显制约财政支持经济增长的政策空间，美国陷入经济衰退的概率上升，这又进一步影响和制约政府债务的可持续性。加息周期下，融资成本上升，会显著增加企业和居民的负担，违约风险加大可能引发金融市场动荡，将对全球其他国家外需和金融市场产生外溢风险，美元信用也将遭受负面冲击，美元储备资产的安全性也将被削弱。

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