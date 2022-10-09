本报记者 车 斌

开栏的话

党的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代。十年来，在中国共产党的坚强领导下，中国人民踔厉奋发、笃行不怠，谱写了中国特色社会主义事业的壮丽诗篇，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。

这十年，全过程人民民主建设取得新的重大进展，中国人民的民主自信更加坚定；中国经济以更高水平开放促进更高质量发展，中国特色自主创新道路越走越宽广；脱贫攻坚战取得全面胜利，乡村振兴开局良好；美丽中国建设迈出重大步伐，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。这十年，面对世界百年未有之大变局，中国坚定不移走和平发展道路，推动构建人类命运共同体，以前所未有的广度、深度、力度参与全球治理，贡献中国智慧，提供中国方案，展现中国担当，得到国际社会广泛赞誉。

本报从今天起推出“国际社会看中国这十年”系列文章，从多个角度展现国际人士眼中的中国变迁以及他们对中国这十年发展的感受和理解。

正逢国庆假期，北京展览馆里“奋进新时代”主题成就展现场涌动着参观的热潮。中央综合展区的“坚持推动构建人类命运共同体 开创中国特色大国外交新局面”单元里，一件件实物、一段段视频、一幅幅照片图表，呈现了新时代中国特色大国外交成就。

党的十八大以来，在习近平外交思想指引下，中国外交以服务民族复兴、促进人类进步为主线，立足中国发展新方位，把握中国同世界关系新变化，坚持立己达人、胸怀天下，坚定不移走和平发展道路，推动构建人类命运共同体，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。中国始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，受到国际社会广泛赞誉。

顺潮流——

构建人类命运共同体日益深入人心

从顺应历史潮流、增进人类福祉出发，习近平总书记提出推动构建人类命运共同体伟大倡议。十年来，这一倡议得到越来越多国家和人民欢迎和认同，展现出光明的前景。

构建人类命运共同体从根本上回应了世界各国追求发展进步的普遍诉求，凝聚了各国人民建设美好未来的最大公约数，日益受到国际社会的广泛欢迎和支持，先后写入联合国多份决议，成为引领时代潮流和人类前进方向的鲜明旗帜。

2012年12月5日，党的十八大后不久，习近平总书记在人民大会堂同来自16个国家的20位外国专家座谈。在这次座谈中，习近平总书记提出命运共同体重要理念，指出“国际社会日益成为一个你中有我、我中有你的命运共同体”。

2013年3月，习近平主席面向世界提出人类命运共同体理念。俄罗斯中国友好协会副主席谢尔盖·萨纳科耶夫对习近平主席发表的重要演讲记忆犹新。他表示，9年多来，面对国际形势风云变幻，中国用实际行动表明，“构建人类命运共同体理念具有重要的现实意义，为人类走出当前危机指明方向，为推动世界和平发展、繁荣进步提供启迪”。

2015年9月，习近平主席出席第七十届联合国大会一般性辩论并发表重要讲话，从伙伴关系、安全格局、发展前景、文明交流、生态体系五个方面系统提出构建人类命运共同体的“五位一体”总布局和总路径。时任联合国秘书长潘基文对此印象深刻：“习近平主席的讲话强调这样一个愿景：构建人类命运共同体，这为所有联合国会员国提供了启发。”

世界经济论坛主席施瓦布至今仍清晰记得2017年1月习近平主席在瑞士达沃斯发表的主旨演讲。施瓦布认为，习近平主席在那次主旨演讲以及之后的多次重要讲话中，都强调了我们身处一个各国利益休戚与共、命运紧密相连的世界，牢固树立人类命运共同体意识、共同谋划未来非常必要。

从2017年在联合国日内瓦总部系统阐述构建人类命运共同体的思想内涵与目标路径，到出席第七十六届联大一般性辩论和博鳌亚洲论坛2022年年会时分别提出全球发展倡议、全球安全倡议，习近平主席多次在重要国际场合阐释构建人类命运共同体的丰富内涵，为各领域各方向命运共同体建设不断推进指明方向。在国家层面，中国与越来越多的伙伴构建双边命运共同体；在地区范围，周边、亚太、中国—东盟、上合组织、中非、中拉、中阿、中国—太平洋岛国命运共同体等已结出丰硕成果；在全球领域，中方倡议构建网络空间命运共同体、核安全命运共同体、海洋命运共同体、人类卫生健康共同体等得到积极响应……

哈佛大学费正清中国研究中心研究员罗斯·特里尔评价称，人类命运共同体理念展现了中国对同世界各国关系长远发展的战略考量，为国际格局新秩序的建立带来新动力。

叙利亚政治学者马希尔·伊赫桑认为，多年来中国始终致力于促进世界和平与发展，坚定维护多边主义，推动构建人类命运共同体，中国的外交实践对于维护国际秩序和世界稳定发挥着重要作用，在当前动荡不安的国际形势下具有深远影响。

利天下——

以中国新发展为世界提供新机遇

今年9月，习近平主席中亚之行期间，中国分别与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦就下一步合作方向和重点达成广泛共识，表示将继续高质量共建“一带一路”。其中，中吉乌铁路建设项目合作谅解备忘录的签署标志着亚欧大陆运输大通道建设取得重要进展。吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫说，共建“一带一路”倡议为中亚地区直通海港的战略提供了契机，有望将中亚地区打造成亚欧大陆的十字路口。

2017年在“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会上，习近平主席深刻阐述提出“一带一路”倡议的初衷和希望通过这一倡议实现的最高目标——在“一带一路”建设国际合作框架内，各方秉持共商、共建、共享原则，携手应对世界经济面临的挑战，开创发展新机遇，谋求发展新动力，拓展发展新空间，实现优势互补、互利共赢，不断朝着人类命运共同体方向迈进。

9年来，149个国家、32个国际组织同中国签署200多份共建“一带一路”合作文件。共建“一带一路”成为当今世界范围最广、规模最大的国际合作平台，一大批务实合作项目加速落地，带动经济发展、惠及民生福祉。

在巴基斯坦，中巴经济走廊首个水电投资项目卡洛特水电站每年将提供32亿千瓦时清洁电能；在安哥拉，得益于中国承建的供水项目，当地居民再不用凌晨4点出发去打水；在遍布全球的100多个国家，一株株菌草落地生根，为当地创造数十万个就业机会；在数十个国家和地区，中国杂交水稻年种植面积达800万公顷，年增产稻谷可多养活数千万人；从蒙内铁路到中老铁路，从瓜达尔港到比雷埃夫斯港，从马尔代夫跨海大桥到佩列沙茨跨海大桥，共建“一带一路”让各国共同发展的梦想一步步照进现实。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫认为，共建“一带一路”已经成为推动构建人类命运共同体的重要引擎。

意大利洛伦佐·梅迪奇国际关系研究所专家法比奥·马西莫·帕伦蒂表示，沿线国家和地区在经济发展、民生改善等方面硕果累累，向世界证明了共建“一带一路”的价值和意义。

“中国提出‘一带一路’倡议，考虑的是全世界全人类的共同发展。”英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里如是说。

9月26日，一列装载着汽车配件、机械组件、浓缩清洗液、汽车摩擦材料等展品的“中欧班列—进博号”从德国北部城市汉堡发车，驶往目的地中国上海。

飞驰的中欧班列奔赴将在上海举行的第五届中国国际进口博览会，正是中国同世界各国共享发展机遇的生动例证。从连年举办进博会、服贸会、广交会、消博会到持续缩减外资准入负面清单，从推动《区域全面经济伙伴关系协定》生效实施到积极申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》……不断开放的中国为各国提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇。

展担当——

持续为完善全球治理注入强大正能量

世界那么大，问题那么多，国际社会期待听到中国声音、看到中国方案，中国不能缺席。党的十八大以来，中国以前所未有的广度、深度、力度参与全球治理，贡献中国智慧，提供中国方案，展现中国担当，赢得国际社会广泛赞誉。

“我们要坚持共商共建共享的全球治理观，坚持全球事务由各国人民商量着办，积极推进全球治理规则民主化”；

“要坚持对话而不对抗、拆墙而不筑墙、融合而不脱钩、包容而不排他，以公平正义为理念引领全球治理体系变革”；

“要坚持真正的多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序”；

…………

站在人类前途命运高度，习近平主席多次在重大场合阐述中国的全球治理观，引领全球治理体系和国际体系变革，为充满不确定性的世界注入正能量。希腊前总理帕潘德里欧评价称，中国的全球治理主张丰富而全面，通过构建人类命运共同体，把中国的利益与世界各国的利益联系在一起。

“中国以实际行动践行人类命运共同体理念，在全球治理中发挥着越来越重要的作用。”委内瑞拉新兴经济体发展高等研究中心学术研究主任德尔加罗说。

面对突如其来的世纪疫情，中国始终站在抗疫国际合作最前线，向120多个国家和国际组织提供超过22亿剂疫苗，开展新中国成立以来最大规模的全球紧急人道主义行动，推动构建人类卫生健康共同体。

面对遭遇冲击的全球发展事业，中国发起全球发展倡议，创设“全球发展和南南合作基金”、加大对中国—联合国和平与发展基金的投入，深化南南合作，为人类发展事业注入强劲动力。多米尼加《今日报》网站刊文称，中国一直在推动一系列具体、可衡量和可行的措施与建议，以促进全球均衡、协调和包容性增长。

面对层出不穷的全球安全挑战，中国提出全球安全倡议，已得到70多国赞赏和支持。国际人士纷纷称赞，“中国提出全球安全倡议是一个适时之举，将造福全球”“全球安全倡议契合现实需要，符合爱好和平发展的国家和人民的诉求”。

面对关乎人类前途命运的气候变化威胁，中国坚定落实应对气候变化《巴黎协定》，宣布碳达峰、碳中和目标和国家自主贡献新举措，举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第一阶段会议，出资成立昆明生物多样性基金，坚定做全球生态环境治理的行动派。

瞩目未来，中国将坚持以中国式现代化实现中华民族伟大复兴，继续积极推动构建人类命运共同体，以中国新发展给世界带来新机遇，为世界和平与发展和人类文明进步贡献智慧和力量。

《 人民日报 》（ 2022年10月09日 03 版）

(责编：袁勃、胡永秋)