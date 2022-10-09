谢穆尔·马马多夫

国际社会比以往任何时候都更需要和平稳定。中国秉持人类命运共同体理念，坚持互利共赢、共同发展，将不断为国际局势注入稳定性

阿塞拜疆是最早支持共建“一带一路”的国家之一。共建“一带一路”促进了沿线国家与中国发展战略的对接，促进了沿线国家和地区经济发展，推动了全球互联互通和国际经贸发展，已经改变并将继续改变许多沿线国家民众的生活，这是中国共产党对世界和平发展作出的重要贡献。

受新冠肺炎疫情等多重因素影响，世界经济复苏乏力。中国高效统筹疫情防控和经济社会发展，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，为其他国家提供了有借鉴意义的经验。

我非常赞同习近平主席提出的“读懂今天的中国，必须读懂中国共产党”的观点。中国创造了社会主义建设的成功典范，中国共产党的领导是中国取得成功的关键。中国共产党始终把人民的利益放在首位，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。在中国共产党的领导下，中国历史性地解决了绝对贫困问题，提前10年实现了联合国2030年可持续发展议程减贫目标。

中华文明注重整体观念和系统思维，崇尚交流互鉴。中国共产党注重从中华优秀传统文化中汲取营养和智慧，选择了最适合中国国情的发展道路，并始终沿着正确方向前进。改革开放以来，中国取得了前所未有的成功。在对外交往中，中国始终致力于维护世界和平、促进共同发展。

我认真阅读了《习近平谈治国理政》。这部著作充分展现了中国共产党治国理政的新理念和新方略，有助于外国读者全面了解中国的发展道路和治理模式。让我印象深刻的是，习近平主席在中国共产党与世界政党高层对话会上发表主旨讲话指出：“人类生存在同一个地球上，一国安全不能建立在别国不安全之上，别国面临的威胁也可能成为本国的挑战。”习近平主席提出构建人类命运共同体理念、全球发展倡议、全球安全倡议等，主张在和平团结的基础上共同应对全球挑战，营造公平正义、共建共享的安全格局，超越了冲突对抗和冷战思维，为建设安全稳定的世界提供了中国方案。

构建人类命运共同体理念多次写入双多边合作文件和联合国多项决议，日益成为国际社会的共识。当下，人类面临许多严峻挑战，如粮食安全、气候变化、地缘冲突、经济金融风险等，这些问题都不是一个或几个国家能够解决的，需要各国携手应对。国际社会比以往任何时候都更需要和平稳定。中国秉持人类命运共同体理念，坚持互利共赢、共同发展，将不断为国际局势注入稳定性。

（作者为阿塞拜疆“欧亚观察”国际问题研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2022年10月09日 03 版）

(责编：袁勃、胡永秋)