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外交部发言人：美方决策者应多倾听理性客观的声音

2022年10月08日20:17 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月8日电（记者成欣）外交部发言人毛宁8日表示，美方决策者应该多倾听来自工商界、学术界理性客观的声音，切实践行相互尊重、和平共处、合作共赢原则，推动中美关系回到健康稳定发展的轨道上来。

　　当日例行记者会上，有记者问：近日，美国外交政策协会发布报告《美国的商机以及中国就是商机》，呼吁美政策制定者转变对华错误认知和政策，正确看待中国并加强美中经贸合作。请问发言人对此有何评论？

　　毛宁说，报告中的一些观点令人印象深刻。比如中美经贸联系密切，美国企业对华投资信心持续上升；中国是美国重要商机，美国对华加征关税损人不利己。报告中还提到，只有客观看待中国发展，才能制定正确的对华政策和外交政策。

　　毛宁表示，近来，美国商界和学界多次呼吁加强中美合作。美中贸易全国委员会、中国美国商会等机构均表示对华要合作不要“脱钩”，美国政府应该尽快降低对华关税。据统计，2000年至2020年美国对华直接投资平均收益率14.7%，远高于美国海外直接投资9.7%的平均收益率。今年上半年，中美贸易总值同比增长12.7%，美国实际对华投资同比增长26.1%。“这些都说明，中美两国人民的意愿是合作，中美合作是互惠互利的。”

　　毛宁说，美方决策者应该多倾听来自工商界、学术界理性客观的声音，不要再用零和博弈的过时思维处理中美关系，不要再用所谓的“政治正确”指导对华政策，切实践行相互尊重、和平共处、合作共赢原则，推动中美关系回到健康稳定发展的轨道上来。

(责编：胡永秋、袁勃)

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