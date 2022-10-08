新华社伦敦10月8日电 据路透社7日援引专业的飞行追踪网站提供的飞行轨迹报道，一架美国海军侦察机在“北溪”天然气管道泄漏事故发生后数小时内，在现场附近反复飞越。

路透社是根据美国飞行追踪网站“雷达盒”网站提供的不完整线路图以及瑞典“飞行雷达24”网站的数据，勾画出这架美军侦察机的活动轨迹。

飞行数据显示，格林尼治时间9月26日零时03分，即瑞典测量站探测到丹麦博恩霍尔姆岛以南“北溪-1”和“北溪-2”管道所在海域发生第一次水下爆炸时，这架美军P-8A“波塞冬”海上巡逻侦察机正位于北海上空。

格林尼治时间1时过后，这架军机从博恩霍尔姆岛以南飞过，飞往波兰西北部，绕飞大约一小时，2时44分左右飞往泄漏事故发生海域上空，距离事故现场最近约24公里，盘旋飞行一圈后，飞往俄罗斯在波罗的海沿岸“飞地”加里宁格勒方向。

格林尼治时间3时39分至6时20分，这架军机的飞行数据缺失，但7时左右的数据显示它正在返航，最近位于事故现场以北约4公里处，最后回到冰岛西南部的凯夫拉维克航空基地。

据路透社报道，美国海军欧洲-非洲司令部声称，这架军机在波罗的海空域执行常规侦察飞行，与“北溪”管道事故无关。

瑞典测量站9月26日在“北溪-1”和“北溪-2”管道泄漏海域探测到两次强烈的水下爆炸。瑞典检察院10月3日宣布发起刑事调查。目前在“北溪-1”和“北溪-2”管道上共发现4处泄漏点，分别位于瑞典和丹麦附近水域。

俄罗斯认定两条管道遭到人为破坏，是国际恐怖主义事件。

“北溪-1”管道2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国。“北溪-2”管道去年建成，与“北溪-1”基本平行，尚未投入使用，但仍有部分天然气封存在管道内。

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