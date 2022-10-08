新华社瓦莱塔10月8日电 通讯：做文明互鉴的促进者和人民友好的传承者——习近平主席复信令马耳他中学师生深受鼓舞

新华社记者陈文仙

10月6日上午，在马耳他科斯皮夸市圣玛格丽特中学师生们期待的目光中，中国驻马耳他大使于敦海向学校“中国角”师生们转交了一份“特殊而珍贵”的礼物——来自中国国家主席习近平的复信。

圣玛格丽特中学是一所综合性公立中学，阿佐帕迪是该校科学老师，十多年前第一次访问中国的他，被中国博大精深的历史文化深深打动，萌发了“把中国带进课堂”的想法。回国后，阿佐帕迪在马耳他政府、中国驻马耳他使馆和马耳他中国文化中心的支持下，于2010年在学校创办“中国角”。近年来，马耳他中国文化中心每年都同圣玛格丽特中学联合举办“中国角”主题活动，“中国角”已成为当地学生接触中国文化的重要“课堂”。

今年7月，阿佐帕迪和他的学生致信习近平主席，表达对中国文化的喜爱，信中引用《礼记》“圣人耐以天下为一家”，积极评价人类命运共同体理念和“一带一路”倡议，祝福马中建交50周年，表示愿为马中文化交流多做贡献。师生们还在信中介绍了“中国角”开展的丰富多彩活动，以及为促进多元文化理解、增进马中友谊做出的积极努力。

今年8月，于敦海大使第一时间将习近平主席复信转交给阿佐帕迪。当时正值学校暑假，师生们都不在校中，学校方面希望在开学后举办一个正式仪式。10月6日，秋季学期刚开始不久，学校便举行隆重仪式，于敦海大使将复信原件正式转交给“中国角”师生。

习近平主席在复信中发出亲切邀请：“希望‘中国角’越办越好，欢迎师生们来华交流学习。”习近平主席向马耳他师生和青少年寄予殷切期望：“希望更多马耳他师生和青少年积极参与中马人文交流，做文明互鉴的促进者和人民友好的传承者。”

马耳他教育部长克利夫顿·格里马表示，习近平主席在复信中积极评价“中国角”的工作，因为教育正是开启了解他国文化的一扇门、开展文化交流的一座桥，“中国角”给学生提供了感受中国文化的机会，希望“中国角”再接再厉取得更多成绩。

阿佐帕迪说：“不敢相信习近平主席百忙之中专门抽出时间阅读我们的来信并亲自复信，这让我们再次感受到中国人的善良和谦逊，我们一定会好好珍藏这封信。”他引用孔子的话说，“学而时习之，不亦说乎？”

15岁的艾梅·布杰贾是向习近平主席致信的学生之一。她说，“中国角”帮助学生了解到美丽的中国，也让学习充满了乐趣，“‘中国角’让我们学会要在不同国家和文化之间筑起桥梁”。

圣玛格丽特中学校长约瑟夫·埃卢尔说，学校鼓励学生参加“中国角”活动，学习中文和了解中国文化，期待师生们能够前往中国学习、访问和交流，未来两国有更多合作项目，让两国友谊代代相传。

于敦海表示，习近平主席的复信积极评价了“中国角”为增进马耳他青少年对中国的了解、促进中马友好发挥的积极作用，期待“中国角”师生继续做好文化交流的桥梁，欢迎圣玛格丽特中学师生赴中国交流学习。

当天，参加复信转交仪式的嘉宾们在师生带领下，参观了布置有瓷器、书法作品、剪纸、中国结等充满中国元素的“中国角”教室。马耳他中国文化中心向“中国角”转赠了中国文旅部提供的中国文化和历史学习资料。

近年来，“中国角”开办书法、中医等讲座，举办中国科技文化工作坊和体验活动，涉及中国陶瓷器、青铜器、造纸术、丝织工艺等传统物品和工艺，以及中国高铁、机器人、传感技术等当代科技成就，深受学生喜爱。

埃卢尔表示，“中国角”让学生近距离接触到美丽而丰富多彩的中国文化，学校开设“中国角”和中文课程等有助于在学生中推广中国文化，传承和巩固两国人民间的深厚友谊。

布杰贾说，非常期待将来能亲身领略中国的美，很高兴能够传承马耳他和中国之间的传统友谊，愿为之付诸行动。

(责编：宋心蕊、赵欣悦)