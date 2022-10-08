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国际民航组织第41届大会闭幕

2022年10月08日16:13 | 来源：新华网
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　　新华社加拿大蒙特利尔10月7日电（记者林威）以“重新连接世界”为主题的国际民航组织第41届大会7日在蒙特利尔国际民航组织总部落幕。

　　与会代表围绕航空业的创新性、新冠疫情后的行业复苏和可持续发展等议题，讨论和制定了多项政策和规则，审议了600多份工作文件，旨在进一步提高全球民航业的安全、可靠与环境保护水平。大会通过了未来三年全球民航安全、安保、航行、可持续发展和组织建设的工作计划。

　　中国代表团由中国民用航空局局长宋志勇任团长，全面参与大会及各委员会议题讨论和报告审议等工作。副局长崔晓峰率代表团赴蒙特利尔现场参会，并在大会开幕式上做一般性发言。在理事国选举中，中国再次成功连任一类理事国，并获颁国际民航组织杰出资源贡献奖。

　　中国全面支持全球民航复苏与可持续发展。围绕加快实现联合国2030年可持续发展目标，中国代表团建设性地参与国际航空减排谈判，讲好中国民航绿色发展故事，积极推进可持续航空燃料、机场清洁能源应用等领域的务实合作，加快航空气象、法律等专业人员能力建设，积极分享行业发展监测评估及政策措施。

　　大会期间，中国还与沙特阿拉伯共同签署了关于扩大航权的谅解备忘录，与欧盟安全委员会就落实双边适航合作项目达成共识，与塞内加尔、委内瑞拉就签署双边航空运输协定形成一致意见，与埃塞俄比亚、赞比亚等国就飞行员电子执照管理合作开展交流，与相关国家就加强国际航空减排务实合作深入交换意见，并与多个国家就有序增加双边航班安排进行积极磋商。

　　国际民航组织是负责制定国际民航领域技术标准和政策、促进国际民用航空安全和有序发展的联合国专门机构。国际民航组织大会每三年至少召开一次。

(责编：燕勐、高歌)

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