在俄乌冲突爆发后，美国及西方国家对能源出口大国俄罗斯施加了多轮制裁，全球能源市场出现混乱，能源危机的阴影不断蔓延。在能源问题不断制约世界多国经济发展和民生问题时，有媒体发现，美国能源巨头却借着俄乌冲突在能源市场上攫取暴利、大发战争财。

当地时间7月29日，美国能源巨头埃克森美孚公司称，该公司今年二季度净收入为179亿美元，创下了该公司有史以来的最高单季利润，远超去年同期的46.9亿美元。差不多同一时间，诸如雪佛龙等能源巨头公布的数据显示，它们在第二季度中都获得了惊人的收益。

美国能源巨头如何在短时间内大发战争财？早在当地时间3月5日，也就是俄乌冲突爆发之初，《金融时报》就报道称，美国先锋自然资源公司首席执行官斯科特·谢菲尔德加入了一个政治团体，以推动美国政府对俄罗斯进行制裁。

而对俄能源制裁的效果可谓立竿见影：5月3日，彭博社称，美国对欧洲的单月石油出口量创下了2016年以来的新高。在天然气方面，国际能源署数据显示，今年6月，欧盟从美国进口的液化天然气首次超过从俄罗斯进口的管道天然气。“商业内幕”网站报道称，美国能源商在向欧洲运输液化气过程中，每艘大型运输船都能赚取上亿美元的暴利。

美国利波石油咨询公司总裁 安德鲁·利波：美国已经增加了（液化天然气）出口能力，今年早些时候投产了很多项目，所以有更多的液化天然气可供出口。

受限于对俄能源制裁，加上近期“北溪”天然气管道泄漏，欧洲不得不从美国购买大量的高价能源。美国甚至将“北溪”泄漏视为“天大的机会”，提高天然气价格和销量。面对高昂的天然气价格，德国副总理哈贝克5日指责包括美国在内的一些国家对德国收取过高的天然气费用。

中国现代国际关系研究院欧亚所所长助理 陈宇：我觉得某种程度上（美国）可以叫趁火打劫，现在美国超过70%的液化气出口是出口到欧洲，也正是因为对欧洲出口液化气大幅上升，使得上半年美国如愿以偿成了世界第一大液化气出口国。它（美国）的目的就是取代俄罗斯，成为欧洲天然气的最主要供应者，从而从欧洲赚取更多利益。

受此影响，欧洲大量企业因能源危机陷入困境，部分头部制造业选择向能源相对稳定的美国迁移。美国趁火打劫，牺牲欧洲，使其自身成为能源危机中的唯一受益者。

中国国际问题研究院欧洲研究所所长 崔洪建：因为现在对于欧洲企业来说，从市场原则出发，到美国去可以获得更稳定、更廉价的能源。但是与此同时我们知道，在这个过程中，实际上欧洲的利益在向美国流失，比如说税收，比如说进一步自主研发科技等各方面。由此可以看出，现在欧洲毫无疑问已经成了俄乌冲突中受美国裹挟的最大牺牲品。

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