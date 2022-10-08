新华社阿克拉10月8日电 专访：加中合作蒸蒸日上带来实实在在益处——访加纳前驻华大使戴安

新华社记者许正

加纳前驻华大使阿纳尼·奥库米尼·德穆亚科尔（中文名戴安）日前在阿克拉接受新华社记者专访时说，多年来，加中两国在多领域的合作蒸蒸日上，带来实实在在的益处。

加纳于1960年与中国建立外交关系，是最早与中国建立外交关系的非洲国家之一。戴安说，建交60多年来，两国关系不断发展，各领域合作日益扩大，并保持着良好发展势头。“近年来随着两国贸易额增长，加纳已经成为中国在非洲最主要的贸易伙伴国之一。”

戴安曾在中国留学，能讲流利中文，与中国有着深厚情缘。他于20世纪80年代末首次到中国担任外交官，此后多次在加纳驻华使馆工作，并在2014年至2017年出任加纳驻华大使。

数十年的外交生涯，让戴安见证了中国改革开放以来取得举世瞩目的成就，也见证了加中务实合作不断发展。他说，在加纳的基础设施领域，中国企业修建的道路、桥梁和港口，为当地民众带来许多便利。

戴安以加纳阿散蒂省为例说，由于道路状况不佳，当地农产品运到城里往往需要付出高昂的时间和经济成本。今年3月，中企修建的阿散蒂省及西部省支线公路项目竣工，居住在公路沿线众多传统农业区的农民感到非常高兴，“道路畅通了，他们的收入也有望随之增加”。

多年的外交经验让戴安深感民心相通在加中两国合作中的重要性，他对加中在人文交流领域取得的成果感到欣喜。戴安说，加纳如今在加纳大学和海岸角大学设有两所孔子学院，赴中国的留学生数量也位居非洲国家前列。“正因为如此，加纳人对中国的了解逐渐加深。同样，我也遇到很多中国企业加深对加纳的了解，最终在加纳取得成功。”

戴安认为，加中合作未来蕴含巨大潜力。近年来，中国在信息通信领域快速发展，“加纳应该借助中国企业的技术优势，挖掘自身的发展潜力”。

2017年正式退休后，戴安仍积极致力于促进加中合作。作为加中友好协会的一员，戴安说：“加纳和中国应进一步挖掘合作潜能，发挥各自优势，将加中合作不断向前推进。”

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