问：10月6日，联合国人权理事会第51届会议对美国牵头提交的一项涉疆问题决定草案进行表决，最终以失败告终。中方对此有何评论？

答：一段时间以来，美国及一些西方国家反复借涉疆问题造谣生事，打着人权旗号搞政治操弄，企图抹黑中国形象、遏制中国发展。他们无视事实真相，在人权理事会散布涉疆谎言谬论，炮制出一份所谓决定草案，企图利用联合国人权机构干涉中国内政，推进其“以疆制华”图谋。国际社会的眼睛是雪亮的。虽然美国及一些西方国家竭力向其他成员国施压，但这份决定草案仍遭到人权理事会多数成员特别是广大发展中成员的强烈反对，美国等西方国家图谋再次失败。

涉疆问题根本不是什么人权问题，而是反暴恐、去极端化和反分裂问题。经过艰苦努力，新疆已经连续5年多未发生暴恐事件，新疆各族人民的人权得到最大限度的保护。国际社会对美国等西方国家“以疆制华”的险恶图谋心知肚明，对他们以人权为借口干涉别国内政的卑劣伎俩深恶痛绝。近年来，包括广大伊斯兰国家在内的近百个国家连续在人权理事会、联大三委等场合公开发声，支持中国在涉疆问题上的正当立场，反对借涉疆问题干涉中国内政。事实一再证明，大搞人权问题政治化和双重标准的行径不得人心，借涉疆问题打压遏制中国的图谋不会得逞。

人权理事会真正应该关注和讨论的是美国、英国等西方国家严重侵犯人权问题，包括系统性种族主义和种族歧视、侵犯难移民权利、枪支暴力泛滥、滥施单边强制措施、海外军事行动造成大量无辜民众伤亡等，还广大受害者一个公道，给国际社会一个交代。我们奉劝美国等西方国家放弃政治操弄、造假抹黑和无理打压，回到对话合作轨道上来，为国际人权事业发展真正做些实事。（总台央视记者 章林）

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