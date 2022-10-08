新华社巴黎10月6日电（记者唐霁）为应对日益严峻的能源危机，法国政府6日推出全国节能计划，号召全国积极行动起来，以避免冬季出现能源停供的危险。

当天，法国总理博尔内率领多位部长在巴黎凡尔赛门展览中心宣布了这项节能计划，涉及公共行政部门、经济领域和家庭生活等多个方面。

博尔内在讲话中指出，俄乌冲突加剧了能源危机，整个欧洲面临着冬季能源供应短缺和价格上涨的严峻挑战。如果法国不采取全国节能行动，冬季将面临能源停供的危险。推出全国节能计划的目的，不是要减少生产、影响经济发展，而是要减少不必要的能源消费，最终实现未来两年内全国能源消费减少10%的目标。

根据这项节能计划，住宅、教育机构、办公室和对公众开放场所的冬季供暖温度不得高于19摄氏度，餐厅、体育馆等场所在没有顾客时供暖温度应降至17摄氏度，夏季空调温度不得低于26摄氏度；除机场、火车站和地铁站外，全国从凌晨1时至6时将禁止一切照明广告；通过财政支持鼓励远程办公，减少出行带来的汽油消耗；鼓励共享拼车，公共服务车辆高速公路最高时速由每小时130公里降至110公里等。政府还计划加快普及安装楼宇温度自动化控制系统，减少能源浪费。

该节能计划还呼吁法国人减少热水淋浴时间，夜间彻底关闭处于待机状态的电子设备，将部分高耗能设备的使用安排到非用电高峰期。

法国总统马克龙6日上午在巴黎举行的一场企业家大会上也呼吁全法国行动起来，在能源消费上比以往减少10%，以渡过今冬能源危机的难关。

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