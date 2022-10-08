新华社布拉格10月6日电（国际观察）欧洲政治共同体试水 欲促欧盟与邻国团结

新华社记者

为期一天的首届欧洲政治共同体领导人会议6日在捷克首都布拉格召开。除欧盟国家领导人之外，英国、挪威、土耳其、乌克兰、西巴尔干国家和地区的领导人也参加了本届会议，讨论欧洲安全、能源、气候变化和经济等议题。

分析人士指出，法国总统马克龙今年5月提出的这一设想之所以很快成为现实，与欧洲地区安全形势出现变化有关。欧盟试图利用这一平台拓展其影响力。虽然与会领导人在会议前后频频强调团结，但由于共同体涵盖国家和地区数量多，各方利益诉求各不相同，这一机制能否发挥实际作用还面临诸多考验。

全新的圆桌论坛

欧盟轮值主席国捷克总理菲亚拉在会前的致辞中说，希望将这个会议开成一个圆桌论坛，就欧洲及其他地区当前形势进行非正式交流。会议不会组建一个新的欧洲组织，也不会取代现有的合作形式。

此次会议是闭门会议，会后没有发表正式公报。在会后的记者会上，马克龙表示，本次会议主要围绕加强对包括天然气管道、电缆和卫星在内的欧洲重要基础设施的保护、打击网络攻击、解决地区争端、协调能源政策、处理移民等问题展开。与会各方认为，需要制定一个全欧战略来保护欧洲重要基础设施的安全。很多国家近来成为网络攻击的目标，各方也将制定联合战略予以应对。

马克龙表示，本次会议发出了“欧洲团结”的信号。欧洲政治共同体的目标是与会领导人通过多种形式的讨论和磋商，制定共同战略来应对欧洲面临的多种挑战。

会议当天，德国总理朔尔茨也为欧洲政治共同体鼓劲，认为此举是一项创新，与会领导人可以摆脱日常议程和达成协议的需要来讨论共同关心的问题，有助于改善欧盟与周边国家的关系。

这一圆桌论坛目前已确定将会持续下去，之后将分别在摩尔多瓦、西班牙和英国举行。第二届会议将于明年春天在摩尔多瓦召开，其他时间未定。

此外，英国首相特拉斯出席会议引发广泛关注。近期英国与欧盟围绕英国“脱欧”协议中的“北爱尔兰议定书”实施问题矛盾加剧，而英国在“脱欧”后再次参加泛欧洲机制活动也引发英国部分政界人士疑虑。为此，特拉斯在会前一再强调，她参加会议是帮助英国加强与邻国和盟友的合作，不是为了接近欧洲。

欧盟寻求扩大影响

分析人士认为，先是英国“脱欧”，后是新冠疫情，近期欧洲地区政治安全格局再次发生重大变化，欧盟面临能源短缺和通货膨胀等各种风险挑战。此次欧洲政治共同体领导人会议，是欧盟近年来遭遇各种危机后，对增强自身影响力的再次尝试，试图加强与周边非欧盟国家和地区的合作，同时也意在缓解欧盟候选国对入盟条件过严而迟迟不能加入欧盟的失望情绪。

马克龙在提出欧洲政治共同体理念时曾表示，这一做法可以将英国、挪威、欧盟候选国等欧洲“志同道合者”包含在内，通过全新的框架寻找政治合作的新空间。

位于比利时布鲁塞尔的布鲁盖尔研究所近日在一篇研究报告中说，欧洲地缘政治格局的重大变化表明，欧盟需要一种新的方式构建与邻国的关系。如果仅依靠缓慢地扩大欧盟，反而会阻碍构建关系。欧盟和邻国需要定期开展具体的高层政治接触。

会议前一天，法国《世界报》也在一篇评论中说，欧洲政治共同体可以成为巩固欧盟与希望加强自身安全的非欧盟国家之间联系的手段。

发挥作用有困难

尽管多位与会领导人高度评价本次会议，但一些舆论对这一机制的前景持保留态度。英国籍欧洲议会前议员查尔斯·坦诺克告诉新华社记者，受邀参加欧洲政治共同体的国家和地区数量众多，这可能导致共同体难以达成共识，最终沦为缺乏影响力的清谈俱乐部。

欧洲政策研究中心副研究员迈克尔·埃默森近日撰文说，欧洲政治共同体的重中之重是外交政策和战略安全，但其在该领域的行动力严重受限。最重要的是，在一些涉及欧洲地缘安全的重大问题上，共同体内部常常出现矛盾。

此外，一些希望加入欧盟的国家还担心，这一新机制或将取代现有的欧盟与周边国家尤其是候选国合作的机制，从而耽误欧盟候选国正式入盟的进程。出席会议的土耳其总统埃尔多安在会议当天表示，土耳其绝不会接受这一机制阻碍该国加入欧盟的谈判。

“欧洲政治共同体的缘由、最终成员资格、与欧盟的关系、如何做出决定，甚至是否应该有自己的预算，都需要得到进一步澄清。”欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在博客中写道。(参与记者：任珂、邓耀敏、唐霁、郭明芳)

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