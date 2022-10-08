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比什凯克市政路网改造项目顺利推进——

“丝路驿站”旧貌换新颜

本报记者  周翰博
2022年10月08日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为比什凯克市政路网改造二期项目部分路段的人行道施工场景。
　　中国路桥供图

　　吉尔吉斯斯坦首都比什凯克市民尤苏波夫以前总是为出行发愁，因为他家门口的道路狭窄又颠簸。随着中国建设者的到来，他的脸上露出了笑容。

　　比什凯克曾是古丝绸之路的重要驿站，驼铃悠悠，商贾云集。在城市发展过程中，市政建设一度严重滞后，道路拥堵困扰着当地居民。据统计，2012年比什凯克市政道路总里程为1374公里，其中600公里沥青路面亟须修整。过去几年，在中国建设者的帮助下，比什凯克的城市面貌发生了崭新的变化。

　　中国路桥工程有限责任公司（以下简称“中国路桥”）等中企具体承建比什凯克市政路网改造项目，通过修整路面、新建道路和桥梁等，有效解决了道路不畅的难题。项目一期工程于2020年竣工，累计完成49条城市道路改造工作，新建7座桥梁；二期工程将于今年底竣工，整体改造60条街道，新建5座桥梁。

　　看着家门口的道路焕然一新，比什凯克市民欢欣鼓舞。担任吉尔吉斯斯坦国立民族大学“一带一路”研究中心主任的尤苏波夫告诉本报记者，修葺一新的道路十分平整，开车再也不颠簸了。以前，下雨时主干道也很容易泥泞不堪，现在连很多背街小巷也都经过了整修。“我有很多同事住在城外。以前开车上班，要花费一个多小时，现在通勤时间大大缩短了。”

　　“授人以鱼”还需“授人以渔”。在项目实施中，部分路网改造采用了沥青玛蹄脂施工新工艺，中国建设者积极向当地同行传授新技术和经验。工程师阿扎马特说，这种新工艺在比什凯克以前的道路施工中还从未用过，它使得沥青混凝土具有更强的刚性框架和更高的稳定性，抗噪性能强，摩擦力大，还能有效解决低温开裂问题，提高了行车的安全性和舒适性。

　　“每每听到当地人称赞改造一新的街道时，我都很自豪。”中国路桥吉尔吉斯斯坦办事处总经理侯虎祥向记者介绍，二期工程全部竣工后，比什凯克的市政路网将更加完善便捷。“随着共建‘一带一路’合作不断深化，我们愿意继续为促进中吉友谊‘铺路搭桥’。”

　　上海合作组织前秘书长弗拉基米尔·诺罗夫表示，共建“一带一路”合作日益走深走实，为各方共同发展提供广阔机遇，为地区国家和民众带来越来越多的福祉。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月08日 03 版）
(责编：袁勃、胡永秋)

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