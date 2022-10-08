菲利波·米尼尼

“人民”是《习近平谈治国理政》这部著作的关键词。正是因为坚持以人民为中心的发展思想，中国成功使7亿多农村贫困人口摆脱贫困，取得了举世瞩目的发展成就

我是一名研究中国哲学的学者，《习近平谈治国理政》是我近期重点研读的著作。通读《习近平谈治国理政》前两卷的意大利文版和第三卷的英文版后，我深刻感受到，这部著作集中展现了习近平主席的思想精髓，是了解中国内政外交的重要文献。

“人民”是《习近平谈治国理政》这部著作的关键词。习近平主席强调“国家一切权力属于人民”，“我们必须始终坚持人民立场，坚持人民主体地位，虚心向人民学习，倾听人民呼声，汲取人民智慧”。正是因为坚持以人民为中心的发展思想，中国成功使7亿多农村贫困人口摆脱贫困，取得了举世瞩目的发展成就。

中国共产党始终坚持群众路线、密切联系群众。习近平主席指出，能否保持党同人民群众的血肉联系，决定着党的事业的成败。中共十八大以来，中国共产党深入推进全面从严治党、不断推进自我革命，切实加强和改进党的作风建设。中国共产党同人民群众的血肉联系更加紧密，始终保持蓬勃的生命力。

习近平主席高度重视中华优秀传统文化，强调中华优秀传统文化是“我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基”“我们最深厚的文化软实力”“中国特色社会主义植根的文化沃土”。习近平主席特别强调文化自信，体现了对传承和发扬民族传统文化的深刻思考。这些都令我印象深刻。

依法治国也是《习近平谈治国理政》的重要内容。习近平主席指出，法治体系是国家治理体系的骨干工程，并以“法安天下、德润人心”强调将依法治国和以德治国相结合。中国在加强法治建设的同时，十分注重培育和践行社会主义核心价值观，在全社会树立良好的道德风尚，维护和促进社会公平正义。中国自古就有“不患寡而患不均”“身正令行”的传统。在我看来，习近平主席的有关论述与中华优秀传统文化一脉相承。

中国坚持将和平共处五项原则作为处理对外关系的基本原则，积极推动构建人类命运共同体，同时强调反对霸权主义和强权政治。正如习近平主席所指出：世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。中国坚定维护以联合国为核心的国际体系，积极支持对联合国进行改革，使之更强大、更加公平有效。

欧洲是当今世界的一支重要力量。通过阅读《习近平谈治国理政》，我深切感受到，习近平主席高度重视发展中欧关系。在比利时布鲁日欧洲学院发表的重要演讲中，习近平主席提出中欧要共同努力建造和平、增长、改革、文明四座桥梁，建设更具全球影响力的中欧全面战略伙伴关系。无论国际风云如何变幻，中国始终支持欧洲一体化进程，始终支持一个团结、稳定、繁荣的欧盟在国际事务中发挥更大作用。我期待欧中关系的基础不断夯实。

（作者为意大利马切拉塔大学教授）

《 人民日报 》（ 2022年10月08日 03 版）

(责编：袁勃、胡永秋)