本报记者 彭 敏

“在中国共产党领导下，中国的经济社会面貌发生了翻天覆地的变化。中国脱贫攻坚战去年取得全面胜利；面对新冠肺炎疫情等挑战，中国经济率先复苏，这些都体现出中国共产党治国理政的水平。”玻利维亚争取社会主义运动副主席赫拉尔多·加西亚日前在接受本报记者采访时表示，转向高质量发展阶段的中国，始终坚持以人民为中心的发展思想，为各国树立了典范。“我迫切希望进一步了解中国的做法和经验，推动玻中两国深化合作、携手共进。”

加西亚曾两次访问中国，深入城市农村，走访工厂、企业、自贸区等，考察经济发展、扶贫事业和企业规划，感受中国取得的发展成就。“我在考察时发现，中国农村建立起了很好的对外联系网络，有利于促进自身发展。”加西亚说，改革开放以来，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困，减贫人口占同期全球减贫人口70%以上，为世界减贫事业提供了中国样本，这对玻利维亚等广大发展中国家具有重要的参考价值和激励意义。

2019年3月，加西亚一行应中共中央对外联络部邀请，访问中国井冈山干部学院，通过讲座、座谈会和现场观摩等方式，了解中国共产党的历史，感受到习近平新时代中国特色社会主义思想对于经济社会实现创新发展的重要指导意义。“我还参观了中国的飞机制造厂、卡车工厂、大型肉制品厂等，先进的技术和自动化生产线让我印象深刻。”加西亚表示，玻利维亚原材料丰富，但加工技术和人才跟不上，“我们的产品因此难以获得高附加值，在全球产业链上无法占据有利位置。希望能从中国在这些领域的经验中获得更多启发。”

访问中国后，加西亚积极在玻利维亚介绍中国改革开放和发展经验，中方强调的人与自然和谐共生等理念尤其受到玻方关注。“习近平主席说，良好生态环境是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。这让我们大受启发。”加西亚表示，在促进经济发展的同时保护好生态环境，中国的理念和实践为玻利维亚等发展中国家树立了榜样。“如果每个玻利维亚人都参与到植树造林中来，那我们就将拥有数以千万计的树木。‘绿水青山就是金山银山’是一个伟大的发展理念，将从根源上化解生态环境危机。”

中国共产党始终坚持人民当家作主，团结带领人民追求民主、发展民主、实现民主，强调发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。加西亚说，面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国人民同心协力、团结一致，迅速控制住疫情，率先实现经济复苏，并为包括玻利维亚在内的国家提供疫苗援助等。中国秉持人类命运共同体理念，积极开展抗疫国际合作，为全球公共卫生事业的发展作出重要贡献，受到国际社会高度肯定。

当前，中国正满怀信心地向第二个百年奋斗目标迈进，加西亚十分关注中国共产党在完善全球治理方面提出的新理念新思想新战略。他认为，中国的和平发展符合全人类的共同利益，特别是中国提出构建人类命运共同体理念、共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议等，为维护世界和平稳定、增进各国人民相互理解、更好解决全球性问题提供了中国方案，对于完善全球治理、增进世界人民福祉具有重大现实意义。

《 人民日报 》（ 2022年10月08日 03 版）

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