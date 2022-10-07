锦书云中来，尺牍传深情。2017年10月，国家主席习近平给南南合作与发展学院首届硕士毕业生回信。2021年7月，国家主席习近平向南南合作援助基金和南南合作与发展学院成立5周年致贺信。促进公平、包容、可持续发展是中国倡导建立南南学院的初衷，中国愿同广大发展中国家一道，进一步释放南南合作潜力，共享发展机遇。今天就由南南学院的毕业生给大家讲讲他们“上学”的故事。

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2015年9月，习近平主席在出席联合国大会期间，宣布成立南南合作与发展学院和南南合作援助基金。2016年9月，南南合作与发展学院迎来首届学生入校学习。

南南合作与发展学院毕业生代表：老师们，同学们，祝贺大家。今天，在这个盛大的毕业典礼现场，我们由衷地向尊敬的习近平主席和中国政府表示感谢。

2017年10月11日，国家主席习近平给南南合作与发展学院首届硕士毕业生回信。

“得知你们圆满完成学业、成为南南合作与发展学院的首届毕业生，而且学有所思、学有所获，我感到十分高兴。”

“你们在信中表示，促进公平、包容、可持续发展是大家的共同心愿。这正是中国倡导建立南南学院的初衷。”

南南合作与发展学院毕业生 埃塞俄比亚国会议员 翁迪穆·特克勒：习近平主席鼓励我们坚持学习，把我们在中国学到的知识应用在自己的国家，根据自己国家情况，探索可持续发展道路。

南南合作与发展学院毕业生 埃塞俄比亚阿姆哈拉州议会议员 德斯塔·特斯法：我们的一个教授曾说，你来这里不要复制中国经验，而是把中国当作一面镜子，来看自己的国家。

南南合作与发展学院毕业生 埃塞俄比亚国会议员 翁迪穆·特克勒：在埃塞俄比亚，我们在城市化和土地改革中遇到很多问题。我们知道深圳之前是个小渔村，现在成为国际化大都市，这些经验也适用于埃塞俄比亚。比如，我们已启动了文奇、科伊沙、戈尔戈拉三个项目，如果我们发展得当，这些地方就会成为又一个“深圳”。

南南合作与发展学院执行院长 中国经济学年会理事长 姚洋：我们一开始招生主要是面向非洲国家，在过去的五六年里，我们不断地扩大我们招生的范围，现在总计有60多个国家的学生。

2021年7月8日，国家主席习近平向南南合作援助基金和南南合作与发展学院成立5周年致贺信。

“中国愿同广大发展中国家一道，进一步释放南南合作潜力，共享发展机遇。希望南南合作援助基金继续帮助发展中国家实现可持续发展，南南合作与发展学院继续建好发展中国家高端人才培养基地和研究交流平台，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。”

南南合作与发展学院毕业生 埃塞俄比亚国会议员 翁迪穆·特克勒：我感激习近平主席，他强调要加强南南合作和建立人类命运共同体。

南南合作与发展学院毕业生 埃塞俄比亚阿姆哈拉州议会议员 德斯塔·特斯法：大多数西方国家都不愿意支持水电站、道路等基础设施建设项目，但我们从中国获得的大部分贷款和资金都是用于国家的基础设施建设。中国还对埃塞俄比亚包括工业园区的多个领域进行了投资，这展示了真正的合作发展关系。我们必须一起努力，尤其是从中国毕业的留学生，应该做好两国关系发展的大使。

监制丨潘林华 解立楗 严敏

制片人丨奚彧 杨琨

策划丨阴丽萍 王珈

记者丨耿占京 吴婷 钱思羽

配音丨张仲鲁

制作主管丨秦卫华

制作统筹丨潘冰 杨礼波 齐怀芝

剪辑丨王继阳

包装设计丨段昊辰 吕守柱

音编丨马思遥

平面设计丨李戌辰

(责编：宋心蕊、岳弘彬)