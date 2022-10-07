本报记者 陈效卫

“我想借此机会表达对中国医生的敬佩和感激之情！”所罗门群岛居民安妮塔日前在接受媒体采访时激动地说。根据中所两国政府签订的相关议定书，今年3月，首批援所罗门群岛中国医疗队一行6人抵达当地，开展为期一年的工作。半年多来，医疗队获得了当地政府与民众的广泛好评。

安妮塔13岁的女儿詹妮拉几个月前不慎从10多米高的椰子树上跌落，导致右侧肢体出现瘫痪症状。经过中国医疗队医生雷衍东一个多月的针灸治疗后，詹妮拉已基本康复。疗程结束时，詹妮拉拉着雷衍东合影留念，并许下愿望：“将来我要学习中国针灸，帮助治疗更多所罗门群岛患者。”

詹妮拉治病的故事被当地媒体报道后，很多民众都慕名而来，希望了解中医或接受针灸治疗。雷衍东每天的接诊数量激增，有时一上午要看20多名患者。身患肩周炎的瓜达卡纳尔省省长弗朗西斯·萨德也尝试了针灸。“在腿上扎针，肩膀就不疼了，真是太神奇了！”萨德不禁称赞。

据医疗队队长周新发介绍，医疗队驻扎的所罗门群岛国家转诊医院是由二战时期的一家战地医院改建而成，设备也多为各国捐赠的二手器材，很多药品经常短缺。为此，中国国家卫生健康委为援所医疗队配备了药品和器械。前不久，中国驻所罗门群岛大使馆协调组织物资交接仪式。所卫生部官员麦克尼尔说：“感谢中国政府和人民，这些物资弥足珍贵，对所罗门群岛医疗卫生事业发展帮助巨大。”

当地居民约翰·盖布尔杜勒因左下肢蜂窝组织炎致腿部疼痛两周有余，此前只能通过常规止痛药缓解症状。医疗队全科医生穆琼为他开具了医疗队带来的、获合法使用许可的药物。第二天，盖布尔杜勒就兴奋地向穆琼展示痛感已明显减轻的双腿，并竖起了大拇指：“中国药物了不起！谢谢中国医疗队！”

所罗门群岛没有肾内科医生和血液透析设备，中方专门选派了肾内科医生许俊，并配备了血液透析仪和相应药品耗材。“中方捐赠的这台血液透析仪大大缓解了患者治病期间的不适感。”所卫生部长卡尔维克·托加马纳说。“中国医生不仅业务水平高，工作态度和敬业精神也令人感佩，值得我们学习！”国家转诊医院院长乔治·马勒福斯表示。

中所建交3年多来，中方积极向所罗门群岛提供疫苗、检测试剂、医疗设备及核酸检测实验室等，有力维护了当地民众生命健康。托加马纳认为，中国医疗队的到来是“中方重信守诺和两国人民情谊的生动体现”。未来，中国医疗队还将赴所偏远外岛，提供巡回义诊服务，为更多民众减轻病痛、送去健康。

《 人民日报 》（ 2022年10月07日 03 版）

(责编：袁勃、胡永秋)