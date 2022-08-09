新华社伊斯坦布尔8月9日电（记者王峰）土耳其伊斯坦布尔皮里·雷伊斯大学国际贸易专业学者卡亚·阿尔德奇日前表示，美国错误的货币政策无法给市场注入信心，正日益引起世界警觉。

为抑制40年来最高水平通胀，美联储7月底宣布今年以来第四次加息，也是连续第二次加息75个基点。阿尔德奇在接受新华社记者视频采访时说，“世界对美国的霸权和美元的霸权越来越敏感”，各国已经开始发声，针对美国货币政策采取必要措施，而减持美国债务存量就是这种反应之一。

美国商务部数据显示，今年第二季度美国国内生产总值按年率计算下滑0.9%，连续两个季度萎缩。通常一个经济体的经济连续两个季度出现负增长被视为陷入技术性衰退。

阿尔德奇说，造成这种情况的主要原因与美国货币政策有关，美国出现的经济困境将为世界各国发展带来挑战。能源和食品价格的上涨让包括发达国家和发展中国家在内的所有经济体都面临复杂局面，“在这种大背景下很难做出乐观预测”。

阿尔德奇强调，每次美联储加息都会令土耳其失去大量投资与发展机会，这将给正面临高通胀和本币贬值的土耳其带来更大压力。

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