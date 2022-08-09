新华社北京8月9日电 近日，国家主席习近平复信马耳他圣玛格丽特中学“中国角”师生，鼓励更多马耳他青少年积极参与中马人文交流。

习近平指出，在中马双方共同努力下，圣玛格丽特中学“中国角”为增进马耳他青少年对中国的了解、促进中马友好发挥了积极作用。希望“中国角”越办越好，欢迎师生们来华交流学习。

习近平指出，天下大同、协和万邦是中华民族自古以来对人类社会的美好憧憬，也是构建人类命运共同体理念蕴含的文化渊源。我们生活的世界历史和现实交织、希望和挑战并存，人类命运休戚与共，唯有守望相助、合作共赢才能让人类共享发展成果。为破解全球发展难题、应对国际安全挑战，中国先后提出“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议，广泛凝聚共识、汇聚力量，以实际行动践行人类命运共同体理念。

习近平强调，今年是中马建交50周年，两国关系已经成为不同历史、不同文化国家友好相处的典范。希望更多马耳他师生和青少年积极参与中马人文交流，做文明互鉴的促进者和人民友好的传承者。

圣玛格丽特中学是马耳他一所综合性公立学校，2010年在中方支持下创办“中国角”。日前，该校“中国角”师生致信习近平主席，表达对中国文化的喜爱，引用《礼记》“圣人耐以天下为一家”，积极评价人类命运共同体理念和“一带一路”倡议，祝福马中建交50周年，表示愿为马中文化交流多做贡献。

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