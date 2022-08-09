新华社哈瓦那8月8日电 综述：古巴储油基地大火仍在持续

新华社记者朱婉君

古巴马坦萨斯省马坦萨斯港工业区一储油基地5日晚发生储油罐燃爆事故。截至8日晚，已有4个储油罐受火灾波及，目前火势仍在持续。

古巴消防局8日表示，此次火灾规模之大，在古巴史无前例。由于火场温度高、储油罐体积大、风向不定等因素，火灾形势复杂，大火可能还将持续数日。

据古巴媒体报道，这一储油基地内有8个储油罐，其中一个5日晚遭雷击后起火。刚开始时火势得到一定控制，但强风导致大火蔓延至另一储油罐后引发多次爆炸，造成人员伤亡。

截至8日晚，第一个着火的储油罐大火已被扑灭，第二个在持续燃烧近40个小时后坍塌并溢出燃料，火势随后波及紧邻的另两个储油罐并引发爆炸。

据古巴公共卫生部8日晚更新的数据，火灾及引发的爆炸已造成至少1人死亡、125人受伤，另有10余名消防员失踪。古巴政府表示，由于火场温度很高，暂时无法搜寻失踪的消防员。

火场附近约5000名居民已被疏散，火灾产生的浓烟不断向西扩散至距离马坦萨斯港工业区约100公里的首都哈瓦那。马坦萨斯省政府建议当地民众采取关门窗、戴口罩等措施，以防吸入烟雾中的有害物质。

古巴政府此前已寻求国际援助。目前，墨西哥和委内瑞拉政府已派十余架载有技术人员、救援人员和消防物资的飞机抵达古巴加入救援。多个外国组织已向灾区捐赠食品、防护品等援助物资。

古巴国家主席迪亚斯-卡内尔6日前往事发现场并到医院看望伤员，7日与部分失踪消防员的家属会面，目前他仍在马坦萨斯省视察救援进展。

据古巴媒体报道，发生火灾的储油基地是古巴最大的储油基地。古巴国家石油公司日前说，这次事故对该国燃料供应造成较大影响。这一储油基地靠近古巴主要热电厂之一的安东尼奥·吉特拉斯热电厂。古巴电力公司8日说，由于污水流入，该热电厂当天中午中止运行。

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