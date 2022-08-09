新华社法兰克福8月9日电 综述：欧洲跨国企业对中国市场充满信心

新华社记者何丽丽 朱晟

多家欧洲跨国企业近期相继发布的今年上半年财报显示，在新冠疫情反复、供应链中断、能源价格上涨等因素对全球经济造成冲击的背景下，这些跨国企业上半年仍实现营收增长，其在中国市场业绩表现尤为突出。这为它们在中国市场继续扩大投资注入动力。

中国市场业绩不俗

今年上半年，欧洲汽车制造商在中国市场销售成绩亮眼。大众汽车集团表示，中国是其第二大、也是增长最快的纯电动汽车市场，上半年大众向中国客户交付了6.35万辆纯电动汽车，是2021年的三倍多。此外，宝马上半年在中国的纯电动汽车销量同比增长74.8%。梅赛德斯-奔驰财报显示，上半年该公司全球交付乘用车98.52万辆，其中中国市场共交付35.58万辆。德国汽车技术供应商采埃孚财报显示，该公司上半年在以中国为引领的亚太区实现了40.5亿欧元的销售额，在利润和自由现金流方面表现强劲。

德国化工巨头巴斯夫上半年在大中华区实现营业额61.7亿欧元，同比增长11.5%。

消费品方面，英国快消品公司利洁时表示，中国市场增长强劲推动部分消毒产品销售增长，维生素、矿物质和补充剂等在中国市场销售也有良好表现。

法国美妆巨头欧莱雅上半年新兴市场销售额涨势尤为强劲，中国所在的北亚市场同比增长10.5%。

法国食品公司达能财报显示，上半年实现销售收入133亿欧元，同比增长7.4%。第二季度，中国市场婴幼儿配方奶粉业务实现中高个位数增长。

持续投资中国市场

中国巨大的消费能力、完善的制造业集群和合理的资源要素配置等在助力欧洲跨国企业取得业绩增长的同时，也增强其对中国市场的投资信心，中国市场的魅力正持续对其形成强大吸引力。

采埃孚集团董事柯皓哲说：“集团在中国的第四家研发中心——广州技术中心今年春天破土动工。此外，上半年我们还在各领域启动了多个关键项目。”

今年7月巴斯夫集团作出投资决策，全面推进其位于广东省湛江市的一体化基地项目，该项目正稳步按期推进，到2030年投资额将达100亿欧元。集团预计，到2030年，全球化学品生产增量的三分之二将来自中国。

渣打集团表示，今年上半年中国业务收入为同期最佳表现，中国在未来几年为渣打提供重要战略机遇。渣打将把握住机遇，继续投资中国市场。

德国大型折扣零售商奥乐齐7月表示，正考虑在中国进一步扩大业务，计划开设至少100家新店。奥乐齐中国董事总经理罗曼·拉辛格说：“中国现在和将来都是最有魅力的市场之一。”中国线上市场提供的个性化服务、数字营销、多样化渠道和快速送货等给他留下深刻印象。

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