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中方代表主持召开联合国安理会巴以冲突问题紧急公开会

2022年08月09日15:30 | 来源：新华网
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　　新华社联合国8月8日电 应中国、阿联酋、法国、爱尔兰、挪威要求，联合国安理会8日就加沙局势举行紧急公开会。中国是安理会8月轮值主席，中国常驻联合国代表张军主持会议并发言，呼吁国际社会在推进“两国方案”方面采取实质性步骤，早日实现巴勒斯坦问题全面、公正、持久解决。

　　张军说，以色列和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）7日达成停火协议，为过去几天加沙地带的激烈冲突按下暂停键。当前地面局势依然十分脆弱。安理会有责任密切关注，防止局势进一步恶化。达成停火协议仅仅是开始，停火止暴关键在落实。相关外交努力还应持续下去，让加沙局势尽早恢复全面平静。

　　张军表示，巴以局势之所以屡陷动荡，根本上是因为中东和平进程偏离原有正确轨道，“两国方案”基础不断受到侵蚀，联合国决议没有得到切实执行，巴勒斯坦独立建国权利一再受到侵害。

　　张军指出，零敲碎打的危机管控不能取代全面公正的解决方案，有限的经济人道措施无法抹平政治安全欠账，个别国家政策不能取代长期形成的国际共识与多边进程。国际社会必须着眼长远，直面根源性问题，开展外交行动，尽快重启和平进程，在推进“两国方案”方面采取实质性步骤，让巴勒斯坦人民享有充分权利，早日实现巴勒斯坦问题全面、公正、持久解决。安理会应该认真聆听巴勒斯坦人民呼声，排除干扰，采取有效行动，把希望和正义还给巴勒斯坦人民。

　　与会代表感谢中国和有关国家倡议召开此次紧急公开会，对加沙冲突造成的平民伤亡表示严重关切，普遍呼吁全面落实8月7日达成的停火协议，推动局势尽快降温。各方重申支持“两国方案”，认为国际社会和安理会应切实推进中东和平进程，早日实现巴勒斯坦问题全面、公正、持久解决。

(责编：袁勃、胡永秋)

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