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专访：滥用美元霸权加剧世界经济风险——访俄罗斯专家雅罗斯拉夫·利索沃利克

2022年08月09日13:47 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科8月9日电 专访：滥用美元霸权加剧世界经济风险——访俄罗斯专家雅罗斯拉夫·利索沃利克

　　新华社记者黄河 高兰

　　俄罗斯智库“瓦尔代”国际辩论俱乐部项目主任雅罗斯拉夫·利索沃利克日前接受新华社记者专访时表示，目前世界经济活动中的美元比重过高导致各国经济承担风险，而美国滥用美元霸权的短视政策不仅妨害本国经济发展，更加剧世界经济风险。

　　美国商务部数据显示，今年第二季度美国国内生产总值按年率计算下滑0.9%，连续两个季度萎缩，构成通常意义上的技术性衰退。

　　利索沃利克强调，美国经济与世界经济相互联系和作用，美元在全球结算中仍然发挥主导作用，美联储的政策仍在很大程度上影响着全球经济进程。美国“应该承担相应责任，其政策必须考虑世界经济的利益”。

　　利索沃利克认为，过去几十年，来自发达国家的经济危机频繁对世界经济产生负面影响，比如美国次贷危机和欧洲主权债务危机等。如今，主要发达经济体增速放缓甚至陷入衰退，很大程度上与其自身经济政策有关，包括货币政策应对物价上涨不力，不能有效平衡经济增长和通货膨胀。

　　美国财政部最新发布的国际资本流动报告显示，多个国家近期连续减持美债。利索沃利克认为，各国减持美债的进程由来已久且具有客观合理性。利索沃利克说，当前各国外汇储备大量集中于美元或以美元计价的资产，“世界经济活动中的美元比重过高，导致各国经济承担过高风险”。

　　他表示，许多国家对使用本币和其他储备货币的需求正在增长，各国央行也迫切需要将投资向其他安全资产倾斜。世界经济“去美元化”趋势正在强化，发展中国家在世界经济中的重要性增加，进一步推动了这一进程。

　　当前，世界经济复苏乏力，全球供应链受到进一步冲击。利索沃利克认为，全球供应链出现危机主要缘于制裁和贸易限制，以及一些发达国家推行的保护主义。尤其是，一些国家的单方面制裁行为正迫使发展中国家重构价值链。

　　利索沃利克认为，从过去几十年发展趋势看，发展中国家将在世界经济发展中发挥越来越重要的作用，“美国试图阻止这一趋势，这种做法非常短视”。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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