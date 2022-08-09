新华社联合国8月8日电 根据中国作为本月轮值主席提出的倡议，联合国安理会8日举行主题为“非洲和平与安全：加强能力建设，实现持久和平”的公开辩论会。中国常驻联合国代表张军主持会议。

当前，非洲国家面临新冠疫情、战乱冲突、气候变化、能源粮食等多重冲击，迫切希望国际社会加大关注和投入。中国倡议举办此次公开辩论会，旨在为会员国搭建对话平台，深入了解非洲面临的困难挑战和真实需求。中国代表团在会前提出概念文件，针对非洲国家长期面临的治理能力薄弱、维护和平手段有限、资源不足等问题，强调支持非洲国家加强能力建设的重要意义，呼吁国际社会帮助非洲国家提升政府治理、可持续发展、反恐、维护共同安全、应对风险和挑战等方面能力建设，实现持久和平。

张军在会上发言指出，中国一直与非洲相互支持，命运与共。作为发展中国家，对非洲的遭遇和需求感同身受。帮助非洲实现长治久安，必须持续不断加大投入，能力建设是最关键的环节。帮助非洲提升能力建设是国际社会共同的责任，强烈呼吁国际社会支持非洲加强政府治理能力、安全部门履职能力、提高可持续发展能力、培养壮大人才队伍等四方面能力建设。

张军指出，加强政府治理能力必须坚持正确的方向，应该尊重和信任非洲国家政府，支持政府发挥主导作用。不能为援助附加政治条件，不能干涉非洲国家内政甚至越俎代庖取代当地政府作用。要支持非洲国家提升安全部门履职能力。要全面审查联合国在非洲维和行动，改革不适应形势的做法。要及时调整和取消对非洲国家武器禁运，切实解决非盟和平行动供资问题。

张军强调，当主要经济体出于自身需要调整货币政策时，其外溢效应在非洲就可能掀起金融龙卷风。当非洲面临粮食和能源短缺时，发达国家的主要粮商和石油企业却赚得盆满钵满。非洲国家强烈希望摆脱这种不公平的待遇，国际社会有责任予以支持。发达国家要尽快兑现气候融资方面的承诺，向非洲补上历史欠账。要支持非洲国家提高可持续发展能力，让当事国拥有更多资源手段维护安全。要支持非洲国家培养壮大人才队伍，帮助非洲国家根据发展重建、经济社会需要，培养更多急需人才。

张军表示，中国始终秉持正确义利观和真实亲诚理念发展对非关系。中国愿同非洲国家一道，以推动落实全球安全倡议为契机，促进非洲实现可持续的和平与安全。中国愿积极推进全球发展倡议和中非合作论坛成果，深化务实合作，更好造福于非洲。

与会各方高度赞赏中国作为安理会主席倡议举办此次会议，积极评价中国为支持非洲和平发展所作贡献。非盟委员会政治事务与和平安全委员班科莱认为，能力建设对维护非洲持久和平至关重要。中国作为安理会轮值主席倡议举行本次会议，重要又及时，切中了非洲面临的关键问题，符合非洲国家需要。与会非洲国家表示，会议有助于推动国际社会积极回应非方关切，帮助非洲提升维护持久和平与发展的关键能力，充分体现了中国对非洲的大力支持。

(责编：贾文婷、刘洁妍)