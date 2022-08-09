墨西哥《先驱报》网站8月6日刊发报道称，很多人都对中国如何在拉丁美洲赢得盟友和市场津津乐道，但北京的投资利益并不仅限于拉丁美洲。近年来，北京已开始将投资视线看向非洲，并逐渐取代欧盟在非洲的地位。

虽然欧洲的存在和政治影响力曾在非洲发挥关键作用，但中国已开始在基础设施项目按时完工等方面发挥越来越重要的作用。

报道称，德国弗里德里希·瑙曼基金会指出，在不干涉非洲国家的内部事务、推动快速决策和基础设施项目按时完工等方面，中国正成为非洲的合作首选。

毫无疑问的是，过去15年来，进入非洲的中国资本在开展全方位、多层次的广泛合作方面取得了长足进步。

在地缘政治层面，非洲-欧洲和非洲-中国之间的承诺吸引了越来越多的关注。在推动快速决策、提升项目管理效率和不干涉非洲国家内部事务方面，中国模式的得分显然比欧洲更高。

▲资料图片：中企承建的肯尼亚卡瑞曼纽大坝供水项目投入运营（新华社发）

报道称，弗里德里希·瑙曼基金会表示，许多非洲政府官员认为其与欧洲的关系是一种援助关系，而不是一种平等的伙伴关系。这也许正是欧洲的最大劣势和中国投资的最大优势。

举例来说，乌干达当局日前宣布，在最近一次勘探中，在卡拉莫贾地区发现了金矿。有消息称，这是一家有中国背景的矿业公司经过两年勘探的成果。

与此同时，以中国为首的赞比亚债权国计划向这个现金短缺的非洲国家提供债务减免，以使其获得恢复增长所必需的国际货币基金组织（IMF）贷款。这是中方首次与其他债权人协调以重组一个低收入国家的债务，而不仅仅是自行减免债务。中国正在逐步扩大其经济在全世界的影响。

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