作者：伊沃娜·拉杰瓦茨（Ivona Ladjevac），塞尔维亚国际政治经济研究所副主任

编译：王婷婷

不顾中国政府的强烈反对和多次警告，美国国会众议院议长南希·佩洛西近日窜访中国台湾地区，这不仅成为全世界媒体关注的焦点，也引发了以维护世界持久和平为目标的所有国家的不安。这一事件再次让国际社会遗憾地意识到，从上世纪九十年代以来，美国在实现其自身外交政策利益时从不顾及国际社会广泛承认和接受的原则，这早已成为了常态。

佩洛西窜访台湾的可耻行为违反了联合国大会第2758号决议。该决议以联合国名义确认了一个中国原则，即世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表整个中国的唯一合法政府。此外，这一行为还严重违反了被视为中美关系健康发展政治基础的一个中国原则和中美三个联合公报，违背了美国自己做出的政治承诺。

诚然，这已经不是美国第一次为实现自身利益——在国际关系中取得主导地位，而无视联合国决议及友好关系原则，美国的错误决定埋下了动荡和冲突的种子。此次佩洛西窜访台湾的行为也狠狠地打脸了美国国务卿布林肯对中国提出的“五不”论调，即美国不寻求改变中国体制、不寻求和中国进行新冷战、不寻求和中国的经济脱钩、不阻止中国的发展，也不支持“台独”。

作为美国联邦政治系统中的“第三号人物”，佩洛西冒天下之大不韪窜访台湾，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏了台湾海峡的和平稳定，遭到了国际社会的一致谴责。当前，在世界和平已经受到俄乌冲突、北约不断扩张等威胁之时，佩洛西访台必将对地区和平稳定造成严重影响。

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