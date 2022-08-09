新华社北京8月9日电 从乌克兰出发的一艘运粮船8日抵达土耳其，成为俄罗斯、乌克兰就恢复从黑海港口外运农产品分别与联合国、土耳其签署协议后首艘抵达最终目的地的运粮船。

据土耳其阿纳多卢通讯社报道，悬挂土耳其国旗的“波拉内特”号货轮装载1.2万吨玉米，从乌克兰的切尔诺莫斯克港驶出后航行3天，于8日抵达土耳其的代林杰港。

8月6日，从乌克兰出发的第二批运粮船抵达土耳其伊斯坦布尔的博斯普鲁斯海峡黑海入海口附近。新华社记者沙达提摄

乌克兰和俄罗斯均为谷物出口大国，乌克兰素有“欧洲粮仓”之称。俄乌冲突升级以来，大量乌克兰谷物滞留黑海港口无法运出。黑海港口农产品外运相关协议签署后，已有至少10艘运粮船从乌克兰港口驶出。

首艘驶离的运粮船“拉佐尼”号于本月1日早晨离开敖德萨港，目的地为黎巴嫩的黎波里港。根据土耳其方面的说法，这艘船尚未抵达目的地。截至7日晚，该船停靠在土耳其南部某海岸。

乌克兰政府8日通过社交媒体表示，乌克兰皮夫坚内港当天发出第一艘运粮船前往意大利，这意味着协议涉及的3座乌克兰港口都有运粮船驶离。乌克兰政府本月早些时候说，仍有约2000万吨去年收集的粮食等待运输。

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