美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区。世界多国政党连日来谴责美方挑衅行为极不负责，明确表态坚定奉行一个中国原则，支持中方为捍卫国家主权和领土完整采取的一切必要措施。

严厉批评美方挑衅行为极不负责

印度共产党（马克思主义）中央政治局委员巴比表示，佩洛西的窜访是对中国内政的直接干涉，目的是为了加剧亚太地区紧张局势。美国这种极不负责的行为，与其联合国安理会常任理事国的身份完全不符。

瑞士共产党发表声明说，佩洛西的窜访是非常严重的挑衅行为，瑞共呼吁美方切实遵守联合国宪章宗旨和原则。

墨西哥社会主义人民党发表声明说，美国不负责任的傲慢行径再次公然违背一个中国原则和联合国相关决议。佩洛西窜访中国台湾地区完全暴露了美国军工复合体的无耻野心。

法国爱国者党主席弗洛里安·菲利波在社交媒体推特发文说，佩洛西的窜访是“美国的可恶挑衅”，美方此举再次破坏了世界稳定。

智利共产党主席泰列尔说，多年来美国在台湾海峡的挑衅行为持续不断，这对地区安全造成威胁。

伊朗伊斯兰联合党发表声明谴责说，美官员近期干涉中国内政、损害中国领土完整的行为是美在世界各地奉行干涉主义的例证，这只会加剧紧张、扩大纷争。美有意利用台湾问题损害中国利益、削弱一个中国原则，这一“玩火闹剧”最终将加剧美内部危机。

坚定奉行一个中国原则

津巴布韦执政党非洲民族联盟—爱国阵线发表声明说，国际社会公认只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分。一个中国原则也是中美关系的基础，美方行径违背了该原则。津巴布韦只承认一个中国，坚决反对任何国家以任何形式改变一个中国政策。

基里巴斯执政党关爱基里巴斯党主席阿坦尼博拉说，美国政府应当尊重一个中国政策而不是反向为之。美方应当为加剧地区冲突道歉。

塞浦路斯劳动人民进步党发表声明表示，佩洛西的窜访侵犯了中国主权和领土完整，加剧了太平洋地区和全球紧张局势。该党坚定支持一个中国原则。

孟加拉国工人党发表声明谴责佩洛西的窜访，强调此举将在台海地区制造新的危机。该党郑重声明，始终坚定支持一个中国原则。

希腊第二大政党激进左翼联盟发表声明说，一个中国政策是希腊和欧洲一贯坚持的立场，是该联盟自始至终坚定支持的原则。

塞内加尔独立劳动党总书记桑巴·西说，我们旗帜鲜明地反对任何公然违反联合国大会第2758号决议、破坏一个中国原则、在台湾海峡针对中华人民共和国的敌对活动，这一行径对世界和平发展有害无益。

坚定支持中方坚决捍卫国家主权和领土完整

老挝人民革命党中央对外联络部发表声明，坚定支持中方维护国家主权和领土完整，支持中方为维护地区和平稳定与发展合作所做的努力。声明说，台湾是中国领土不可分割的一部分。反对任何制造“两个中国”或“一中一台”行径。该党将继续支持中国共产党实现国家完全统一的政策。

厄瓜多尔共产党在其官网上全文转发2日发布的《中华人民共和国外交部声明》，并发表声明说，美方行径严重违反一个中国原则、严重破坏台海和平稳定，支持中方坚决捍卫国家主权和领土完整的立场。

秘鲁共产党（红色祖国）发表声明，批评佩洛西窜访中国台湾地区。声明说，该党坚定支持中国共产党、中国政府和中国人民，美国的挑衅行为必将遭到世界各国抗议。

科摩罗执政党科摩罗复兴公约党发布新闻公报重申，台湾是中国领土不可分割的一部分，反对一切可能破坏中国主权和领土完整的行为，坚定支持一个中国立场，支持中国实现国家统一大业。

（新华社北京8月7日电）

《 人民日报 》（ 2022年08月09日 03 版）

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