新华社北京8月8日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯8日指责乌克兰再次炮击扎波罗热核电站，并称之为“新的核恐怖主义行为”。乌克兰8日回应说，驻守扎波罗热核电站的俄军已经在核电站安装了炸药。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫8日发表声明，指责乌方7日再次对欧洲最大核电站之一——扎波罗热核电站的能源基础设施实施“新的核恐怖主义行为”，试图在赫尔松和扎波罗热地区制造人道主义灾难。俄总统新闻秘书佩斯科夫8日对媒体表示，乌军炮击扎波罗热核电站是一项“潜在的极其危险的活动”，如果情况恶化，将造成灾难性后果。俄方希望“那些对乌克兰领导人有绝对影响力的国家”能够阻止炮击。

——乌克兰国家核电公司8日发表声明说，驻守扎波罗热核电站的俄军已在核电站安装了炸药，俄方正在对乌克兰实施“核恐怖主义”。

——乌克兰基础设施部8日在社交媒体上证实，一艘装载乌克兰粮食的船只当日早晨驶离乌黑海港口皮夫坚内前往意大利，这是自俄乌冲突爆发以来首艘离开皮夫坚内的装载乌克兰粮食的船只。另据乌通社8日报道，乌外长库列巴当日表示，如果俄方履行保障“粮食走廊”的义务，乌方将继续保障对非洲和亚洲国家的粮食出口稳定。

——乌克兰总理什梅加尔8日在社交媒体发文说，他与德国财长克里斯蒂安·林德纳进行了线上通话，林德纳承诺德国将帮助乌克兰尽快从欧盟获得剩余80亿欧元的宏观经济援助。

——据塔斯社报道，俄安全会议副主席梅德韦杰夫8日说，俄罗斯将以自己的条件寻求与乌克兰的和平。他说，西方当前在乌克兰危机中拱火的目的是“摧毁俄罗斯”，“这是西方发起极具侵略性的反俄地缘政治进程的根本原因”。俄方的回应是“强硬”和“深思熟虑的”。

——据今日俄罗斯通讯社报道，俄总统新闻秘书佩斯科夫8日说，只有在俄乌谈判代表团做完所有准备“功课”后，才有可能举行俄乌总统会晤。但到目前为止，尚不具备举行双方总统会晤的条件。（参与记者：刘恺、李铭、李东旭）

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