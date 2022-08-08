人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

王毅同蒙古国外长巴特策策格举行会谈

2022年08月08日21:43 | 来源：新华网
小字号

　　新华社乌兰巴托8月8日电　当地时间2022年8月8日，国务委员兼外长王毅在乌兰巴托同蒙古国外长巴特策策格举行会谈。

　　巴特策策格表示，蒙方高度赞赏中方奉行亲诚惠容的睦邻友好政策，欢迎并愿积极参与全球发展倡议和全球安全倡议，高度评价中方为维护国际法和国际秩序所作贡献。中方秉持人类命运共同体理念，展现大国担当，为蒙和广大发展中国家抗疫提供有力支持，蒙方对此衷心感谢并永远铭记在心。巩固发展同友好邻国中国的关系是蒙外交政策的首要方向，蒙方对双方保持密切高层往来深感满意，愿落实好两国领导人重要共识，加强战略沟通，深化发展战略对接，拓展经贸、能源、口岸、农业、执法、绿色、创新、人文等各领域合作，打造更多示范项目，为两国人民带来更多福祉。

　　王毅表示，中蒙是山水相连的好邻居、相互信赖的好朋友、相互支持的好伙伴。中方始终将中蒙关系作为周边合作的首要方向之一。在两国领导人战略引领下，中蒙全面战略伙伴关系得到巩固深化，不断迈上新台阶。两国团结抗疫，“羊来茶往”的佳话谱写了两国友好的新篇章。中方赞赏蒙方理解支持中方的正当主张，支持蒙实现政治稳定、社会和谐，走符合自身国情的发展道路，朝着“新复兴政策”愿景大踏步前行，将继续坚定支持彼此维护好核心利益。

　　王毅表示，中方愿同蒙方加强发展战略对接，尤其是深入推进共建“一带一路”倡议同蒙“草原之路”倡议、全球发展倡议同蒙“新复兴政策”、“两步走”发展战略目标同蒙长期发展愿景对接，共同发力，深化全方位合作，助力各自加快发展振兴。中方将继续为蒙方抗疫提供支持，直至最终战胜疫情。

　　双方一致同意，加强两国外交部门交往和对口交流，年内举行外交战略磋商及政策、领事等对话。

　　双方将开好经贸科技联委会、矿能和互联互通合作委员会等机制会议，研究修订两国经贸合作中长期规划，制定投资合作发展纲要，稳步推进重点项目，为双方企业赴对方国家投资兴业提供良好营商环境。

　　双方对陆路口岸实现能开尽开表示满意，将确保口岸安全稳定运行，提升过货量和通关效率。

　　双方将加强人文交流，夯实两国友好的民意和社会基础，增进人民友好感情。中方将增加对蒙奖学金，为蒙留学生返华复课提供最大便利。

　　双方将积极开展防沙治沙和应对气变合作。中方赞赏蒙方提出“种植十亿棵树”计划，中国将力争十年内植树700亿棵，愿同蒙方相互支持，共建人与自然生命共同体。

　　双方将继续加强上海合作组织等框架下的沟通协调。王毅表示，中方支持蒙方在国际地区事务中发挥更大作用。

　　会谈后，双方签署了外交部合作文件并见证签署铁路口岸、卫生检疫等合作文件。

(责编：崔译戈、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部