新华社乌兰巴托8月8日电 当地时间2022年8月8日，国务委员兼外长王毅在乌兰巴托同蒙古国外长巴特策策格举行会谈。

巴特策策格表示，蒙方高度赞赏中方奉行亲诚惠容的睦邻友好政策，欢迎并愿积极参与全球发展倡议和全球安全倡议，高度评价中方为维护国际法和国际秩序所作贡献。中方秉持人类命运共同体理念，展现大国担当，为蒙和广大发展中国家抗疫提供有力支持，蒙方对此衷心感谢并永远铭记在心。巩固发展同友好邻国中国的关系是蒙外交政策的首要方向，蒙方对双方保持密切高层往来深感满意，愿落实好两国领导人重要共识，加强战略沟通，深化发展战略对接，拓展经贸、能源、口岸、农业、执法、绿色、创新、人文等各领域合作，打造更多示范项目，为两国人民带来更多福祉。

王毅表示，中蒙是山水相连的好邻居、相互信赖的好朋友、相互支持的好伙伴。中方始终将中蒙关系作为周边合作的首要方向之一。在两国领导人战略引领下，中蒙全面战略伙伴关系得到巩固深化，不断迈上新台阶。两国团结抗疫，“羊来茶往”的佳话谱写了两国友好的新篇章。中方赞赏蒙方理解支持中方的正当主张，支持蒙实现政治稳定、社会和谐，走符合自身国情的发展道路，朝着“新复兴政策”愿景大踏步前行，将继续坚定支持彼此维护好核心利益。

王毅表示，中方愿同蒙方加强发展战略对接，尤其是深入推进共建“一带一路”倡议同蒙“草原之路”倡议、全球发展倡议同蒙“新复兴政策”、“两步走”发展战略目标同蒙长期发展愿景对接，共同发力，深化全方位合作，助力各自加快发展振兴。中方将继续为蒙方抗疫提供支持，直至最终战胜疫情。

双方一致同意，加强两国外交部门交往和对口交流，年内举行外交战略磋商及政策、领事等对话。

双方将开好经贸科技联委会、矿能和互联互通合作委员会等机制会议，研究修订两国经贸合作中长期规划，制定投资合作发展纲要，稳步推进重点项目，为双方企业赴对方国家投资兴业提供良好营商环境。

双方对陆路口岸实现能开尽开表示满意，将确保口岸安全稳定运行，提升过货量和通关效率。

双方将加强人文交流，夯实两国友好的民意和社会基础，增进人民友好感情。中方将增加对蒙奖学金，为蒙留学生返华复课提供最大便利。

双方将积极开展防沙治沙和应对气变合作。中方赞赏蒙方提出“种植十亿棵树”计划，中国将力争十年内植树700亿棵，愿同蒙方相互支持，共建人与自然生命共同体。

双方将继续加强上海合作组织等框架下的沟通协调。王毅表示，中方支持蒙方在国际地区事务中发挥更大作用。

会谈后，双方签署了外交部合作文件并见证签署铁路口岸、卫生检疫等合作文件。

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