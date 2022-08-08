新华社北京8月8日电 俄罗斯和乌克兰7日互相指控对方再次炮击位于乌南部、目前处于俄罗斯军队控制下的扎波罗热核电站。乌克兰基础设施部7日表示，新一批运载乌克兰农产品的船队当天驶离乌南部两座港口。请看新华社记者从前方发回的报道——

@俄罗斯

今日俄罗斯通讯社7日援引扎波罗热州埃涅尔戈达尔市政府消息报道说，乌军6日晚使用“飓风”多管火箭炮对扎波罗热核电站发射火箭弹。

埃涅尔戈达尔市政府警告称，炮击越来越接近核电机组运行区域，“这将对乌克兰、欧亚国家的数十万平民生命造成直接威胁”。

此前俄国防部称，乌方5日向扎波罗热核电站区域发射了20枚152毫米炮弹。俄罗斯国家防御指挥中心负责人米津采夫6日晚说，乌军对扎波罗热核电站蓄意定期炮击对乌克兰及欧洲的核安全构成现实威胁。

国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西6日对扎波罗热核电站遭炮击表示担忧，他认为危及扎波罗热核电站安全的军事行动“完全不可接受，必须不惜一切代价予以阻止”。

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫7日说，俄军过去一天摧毁了乌军位于尼古拉耶夫州的一个军火库，里面存放着北约国家提供给乌军的4.5万吨弹药。俄军防空系统还击落8架乌军无人机。

@乌克兰

乌克兰国家核电公司7日在社交媒体上发文称，当地时间6日晚，俄军再次袭击了扎波罗热核电站和核电站所在的埃涅尔戈达尔市，俄军发射的火箭弹击中了核电站乏核燃料储存设施附近区域并造成核电站辐射监测设备受损。

乌克兰基础设施部7日在社交媒体上说，又一批运载乌克兰农产品的船队当天驶离乌南部港口敖德萨港和切尔诺莫斯克港，船队包括4艘散货船，装载约17万吨农产品。此前，已有4艘运粮船分两批驶离乌港口，共运粮超过8万吨。

乌克兰基础设施部长库布拉科夫称，乌方计划将乌港口运输能力提升至每月至少发船100艘。

乌克兰总统泽连斯基7日在社交媒体发文称，当天他与欧洲理事会主席米歇尔通话并介绍了前线局势，尤其是扎波罗热核电站有关情况。双方对乌港口启动粮食外运给予积极评价，并强调尽快疏通对乌宏观金融援助的重要性。

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