新华社曼谷8月8日电 综述：RCEP政策红利促中国与东盟经贸往来加速增长

新华社记者王亚光 黄浩铭 毛鹏飞

中国海关总署7日发布的数据显示，今年前7个月，中国对东盟进出口3.53万亿元，同比增长13.2%，与区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）其他成员国进出口同比增长7.5%。两项数据的增速均超过今年上半年水平。

尽管国际形势复杂严峻，新冠疫情延宕反复，RCEP今年1月1日正式生效以来持续释放政策红利，为中国与东盟进一步深化经贸合作提供新的动力。

豪迈（泰国）有限公司2014年进驻位于泰国首都曼谷东南100多公里处的泰中罗勇工业园。公司总经理邱金亮说，RCEP生效后，自RCEP成员国采购通关效率得到提升，公司与中国、日本和韩国等国家的供应商合作更密切。随着进口量加大，议价能力得以提升，部分产品的综合采购成本下降。

“我们的新厂区马上开工建设，计划明年秋天完工，届时销售额预计将进一步增长。”他说。

与豪迈一样，泰中罗勇工业园内的中国企业大多立足泰国，辐射东盟。“借助RCEP东风，这些企业将在东盟国家获得更广阔市场，也为泰国经济注入更多活力。”泰国参议院外交委员会顾问、泰国法政大学经济学院副教授阿颂西说。

逾千公里以外，中国广西北部湾畔，印尼金光集团亚洲浆纸业有限公司旗下的广西金桂浆纸业有限公司生产基地内，每天都有货车将白卡纸运往附近的钦州港码头，在那里这些白卡纸装箱后将被运往泰国等东盟市场，用于药品、化妆品、电子产品等包装。

广西金桂浆纸业有限公司物流部关务负责人周菊说，根据RCEP原产地累积规则，公司从东盟国家进口的原材料如木片、木浆、淀粉等，经核算完全符合出口产品增值40%的原产地累积标准，从而使客户享受到优惠关税，提升了企业竞争优势。

在马来西亚关丹港，一艘满载马来西亚锰矿的货轮起航，一周后驶入广西北部湾港。这些矿石上岸后，会被送往南方锰业集团的冶炼车间，制成电解二氧化锰后销往国内和出口日本，最终作为新能源电池的重要原料，深嵌在新能源汽车的产业链上。

自RCEP生效以来，马来西亚的锰矿关税进一步下降，使这条连接中国、东盟、日本的产业链在国际市场上更具竞争优势。

当前，中国与东盟互为最大贸易伙伴，双方直接投资累计超过3100亿美元。RCEP生效后，关税减免、原产地累积规则等诸多利好政策落地，中国与东盟经贸往来更加密切。

分析人士指出，RCEP实现了区域内经贸规则协同，加速地区产业链、供应链融合，为中国与东盟进一步深化经贸关系提供助力，也为区域经济发展提供强大动能。

马来西亚新亚洲战略研究中心主席翁诗杰说，RCEP协调了原产地规则规定，为中间产品创造了统一市场，促进区域供应链的建立，“将在该地区带来更多就业机会、更高经济增长和更快减贫成效，这对东盟国家至关重要”。

泰国中华总商会主席林楚钦表示，RCEP涵盖全球极具增长活力的亚太地区，这既是中国产业链国际协作的主要区域，也是中国与东盟商品和服务销售最重要的市场。“RCEP涵盖降低关税、开放市场、减少标准壁垒、反对单边主义和保护主义等内容，有助于在亚太区域构建相对稳定的多边贸易秩序，提振贸易投资信心，进一步加强产业链供应链韧性，对未来全球经贸规则制定具有重要且深远意义。”

(责编：崔译戈、杨牧)