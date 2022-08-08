新华社联合国8月7日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯7日通过发言人迪雅里克发表声明，欢迎巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）与以色列达成停火协议。

声明说，古特雷斯对以色列空袭加沙地带以及杰哈德等组织从加沙向以色列发射火箭弹造成的人员伤亡表示哀痛，向罹难者家属表示深切慰问。敌对行动造成人道紧急状况，进入加沙的通道被封锁、停电等，数以百计的建筑物被毁，无数巴勒斯坦人无家可归。

声明说，古特雷斯对埃及与联合国一道进行斡旋表示赞赏。他敦促各方遵守停火协议，重申联合国致力于在联合国有关决议、国际法和此前协议基础上实现“两国方案”。他指出，只有通过谈判达成可持续政治解决才能一劳永逸地结束暴力循环，为巴勒斯坦人和以色列人带来和平未来。

以色列战机5日向加沙地带发动空袭，击中杰哈德多处目标。杰哈德随后向以色列发射火箭弹报复。联合国和埃及5日与冲突方进行紧急斡旋，以结束加沙地带的紧张局势。杰哈德7日晚发表声明说，该组织同意与以色列达成停火协议。以方同日晚也发声，确认与杰哈德达成停火协议。

据加沙地带卫生部门统计，这场持续3天的巴以冲突已造成44人死亡、300余人受伤。

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