本报记者 张 红

7月30日，为期6天的第二届中国国际消费品博览会在海南海口闭幕。本届消博会共展出国内外品牌2800多个，举办主题论坛、采购对接会等系列活动数百场，总进场观众超28万人次，各类采购商和专业观众数量超4万人，均创下新高。图为消博会最后一天，法国馆依然人流不断。

袁 琛摄（人民图片）

一段时间以来，一些西方媒体热衷渲染“外资企业正在撤离中国”。但是，事实胜于雄辩。无论是最新公布的2022年上半年中国实际使用外资金额，还是目前各国企业在华经营情况以及接下来的在华布局计划，都清楚地表明了中国对外企的巨大吸引力。

外商投资兴业的热土

7月底，中国商务部公布的数据显示，2022年1—6月，全国实际使用外资金额7233.1亿元人民币，按可比口径同比增长17.4%，折合1123.5亿美元，增长21.8%。这引发了国际舆论的广泛关注。

美国《华尔街日报》网站报道称，近年来，中国一直是全球投资热土。2020年全球跨境投资大幅下降42%至8590亿美元，降至15年以来低点。但中国吸引外资却逆势上扬，达到1630亿美元，首次超越美国成为世界第一大外资流入国。2021年，中国吸引外资总额比2020年再增20%，达到创纪录的1790亿美元。报道指出，中国率先控制住新冠肺炎疫情、经济持续复苏，加上政府推出稳外资举措，吸引外商持续投资中国。

各国商会和企业的最新表态也符合这一趋势。中国德国商会、中国美国商会的报告显示，超七成德资企业、超六成美资企业计划增加在华投资。最新公布的一份对在华欧盟企业的问卷调查结果也显示，大多数在华欧企得益于在当地的创新研发，仍将中国视为具有潜力的创新研发基地。中国日本商会7月底发布的第13版《中国经济与日本企业2022年白皮书》显示，对比因新冠肺炎疫情而业绩陷入低谷的2020年，在华日资企业2021年度的业绩有显著恢复，不仅超出疫情暴发前的水平，还达到历史最高水平。白皮书援引日本贸易振兴机构发布的最新版《亚洲、大洋洲日资企业实况调查》结果称，在华日资企业中，对2021年度营业利润（预测值）的问题，回答“盈利”的企业占72.2%，较2020年度调查结果增长8.7个百分点。这一数字是自2007年有对比数据以来的最高值。同时，回答“亏损”的企业占12.7%，较2020年度下降6.8个百分点，为2007年以来的最低值。白皮书还称，约五成日资企业将在华累计收益中的“绝大部分”或“一半左右”用作投资本金，用于增强在中国境内的生产和销售等能力。这表明，许多日资企业将在华投资收益用于在华进一步发展。

事实证明，中国仍然是外商投资兴业的热土。7月底，中国贸促会公布的《2022年第二季度中国外资营商环境调研报告》显示，二季度维持和扩大在华业务规模的外企占比合计达91%。具体而言，18.5％的外资企业表示扩大了业务规模，比一季度增加2.1个百分点；72.5％的外资企业表示维持了业务规模，比一季度增加1.5个百分点。外资企业普遍看好在华长期发展前景，11.2％的外资企业表示二季度已经增加在华投资。

好到不容错过的机会

商务部国际贸易经济合作研究院6月发布的《跨国公司在中国》报告称，中国庞大的市场需求成为吸引跨国公司投资布局的关键力量。中国的市场、各种优惠政策吸引了众多跨国公司到中国投资，使中国成为全球生产网络和供应链的集中地之一。同时，中国的超大规模市场和消费潜力也是激发全球供应链活力的重要引擎。

深谙国际市场的外商不愿错过中国市场，因为投资中国就是投资未来。7月30日，第二届中国国际消费品博览会在海口完美收官，效果远超预期。菲律宾《马尼拉时报》评论指出，在本届消博会上，中国市场对国际企业的吸引力再次彰显。塔斯社在报道第二届消博会时也指出，跨国企业、全球知名公司以及年轻品牌都对中国市场的驱动力和海南的营商环境表达了信心。在世界经济增长放缓的背景下，巨大的中国市场对许多企业来说发挥了“救生圈”“销售火车头”或“新商业模式试验场”的作用。

正如麦肯锡近日发布的一份名为《全球价值链的风险、弹性和再平衡》报告指出的，“更多的生产正在靠近主要的消费市场，而中国日益增长的中等收入群体将持续吸引全球跨国公司在中国深度布局。”

中国也在为外企提供越来越适宜的发展环境。《2022年第二季度中国外资营商环境调研报告》显示，外资企业看好中国发展前景和市场空间，对中国营商环境和宏观经济政策总体评价良好。具体而言，近九成外资企业对获取经营场所、纳税和市场准入评价“较满意”；近九成外资企业对积极的财政政策和减税降费政策、抗疫助企纾困政策、重大外资项目落地“绿色通道”政策满意度较高。

不少外媒认为，中国的机会好到不容错过。英国《金融时报》日前刊文称，与很多发达国家和新兴市场国家相比，中国市场对全球投资者具有独特价值。例如，尽管美元走强，但人民币保持了稳定。此外，中国的能源转型和技术进步，为绿色基建提供了投资机会。而随着共同富裕的推进，中等收入群体不断壮大，也将带动消费类企业发展。

跨国投资的“稳定器”

分析普遍指出，中国在应对突发疫情和维护产业链供应链稳定方面积累了越来越多的成熟经验。随着下半年吸引外资积极因素不断增多，中国将继续成为全球跨国投资的“稳定器”。

在发达经济体面临通胀和衰退风险之际，中国为外企穿越风浪注入了信心。据《澳大利亚金融评论报》网站近日报道，力拓矿业集团首席执行官雅各布·斯陶斯赫尔姆说，中国客户的贡献可能让大型矿业公司的业绩优于其他行业。报道称，最近6个月来，力拓矿业约52%的营收来自中国。在这种情况下，斯陶斯赫尔姆表示，他相信力拓能够安然度过当前的经济动荡期。

归根究底，中国对外企的吸引力源于外资对中国经济前景的信心。据彭博新闻社网站报道，自2019年以来一直领导大众汽车公司在华业务的冯思翰说，大众要继续成为世界主要汽车制造商之一，就必须继续把重点放在中国。冯思翰表示，大众“相当肯定地预测”，到2030年中国的汽车销量将增至2800万辆至3000万辆，约占全球汽车市场的30%至35%。中国是大众汽车的一个重要市场，今年一季度约占其全球发货量的40%。

彭博新闻社网站报道指出，随着商业活动的恢复和信心提升，7月份中国经济复苏势头变强。瑞银全球财富管理公司首席投资官马克对路透社表示，中国仍是他在亚洲的首选市场之一。投资银行高盛集团称，虽然受到新冠肺炎疫情的影响，但这未能从根本上改变外国投资者投资中国的决定。

2022年进入下半程，多家外资企业表示，中国稳经济各项政策措施取得积极进展，在华外企看好中国市场发展，正通过追加研发投资、扩大招聘、扶持本土供应链等方式，积极布局中国市场。此外，外资企业普遍对第五届进博会充满期待。目前，本届进博会签约面积约已占规划面积的85%。在签约参展企业中，世界500强和行业龙头企业达270余家，回头率近90%。

(责编：贾文婷、徐祥丽)