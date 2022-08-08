新华社东京8月8日电（国际观察）日本执意推进核污染水排海极其自私自利

新华社记者华义

日本东京电力公司（简称东电公司）日前正式启动福岛第一核电站核污染水排海设施建设工程，这标志着日本核污染水排海计划又向前推进了一步。

分析人士指出，日本政府出于私心私利，不顾国内外反对，一意孤行推动在2023年春开始长期向太平洋排放核污染水的计划，极其自私自利。

私心作祟

受2011年“3·11”日本大地震及海啸影响，东电公司福岛第一核电站1至3号机组堆芯熔毁，酿成了国际核事件分级标准中最高级别的7级核事故。事故发生后，东电公司持续向1至3号机组安全壳内注水以冷却堆芯，加上地下水和雨水不断汇入，福岛第一核电站内已储存约130万吨核污染水，且以每天140吨的速度增加。

东电公司宣称，福岛第一核电站面积有限，已无更多空地用于大量建设储水罐，现有储水罐137万吨的储存容量今年秋季将全部用完，而且一旦发生大地震，大量核污染水存在泄漏风险，因此不得不对核污染水进行过滤、净化、稀释处理后排放入海。

对于东电公司给出的这些理由，日本环保组织指出，核电站附近大量土地都因核泄漏而闲置，可以向核电站外拓展用地增设储水罐。但日本政府和东电公司又以需要大量时间沟通协调、需要更大工作量为由拒绝这一方案。环保人士一针见血地指出，此举不是不可为，而是日本政府和东电公司不想为，它们将自身利益放在了首位。

在考虑处理核污染水问题之初，日本经济产业省组织的专家组曾提出5种方案。日方称排放入海和蒸发后排入大气两种方案是“最实际的解决方法”，并最终选择了排放入海这一“所需时间最短，花费也最少”的方案，打算把风险转嫁给全世界。

信用堪忧

福岛第一核电站的核污染水含有铯、锶、氚等多种放射性物质。日本政府和东电公司称，将使用名为“多核素去除设备”的过滤设备，过滤掉除氚以外的铯等62种放射性物质，而氚难以从水中清除。东电公司认为，核电站正常排放的废水中都含有氚，所以可以排放含氚核污染水。

专家指出，东电公司试图混淆概念，将核电站正常运转时排放的符合国际标准的废水与福岛第一核电站堆芯熔毁后产生的成分复杂的核污染水混为一谈。

同时，“多核素去除设备”的实际效果也不如东电公司所宣称的那么理想。日本媒体曾查出福岛核污染水中除氚以外还有多种放射性物质超标，东电公司也承认，经“多核素去除设备”处理的核污染水有70%以上不符合排放标准，需要再次过滤。

“多核素去除设备”本身的可靠性也存疑。2021年9月，日本《朝日新闻》曾报道，这套设备用于吸附放射性物质的25个过滤器中24个出现破损，而且两年前就曾发生破损情况，但东电公司并未及时处理。

韩国民间环保组织“环境运动联合”表示，东电公司自称排海前可过滤掉除氚以外的62种放射性物质，但这绝非事实真相。海水一旦被污染，就难以恢复。

从福岛核事故之初就隐瞒堆芯熔毁的事实，到十多年来因为各种瞒报漏报而鞠躬道歉，东电公司的信用污点不胜枚举，其“核信用”早已破产。

多方反对

日本政府和东电公司一意孤行推动核污染水排海，引发日本国内及周边国家强烈反对。福岛一个民间组织3日在福岛县政府外举行抗议活动，反对核污染水排海。民间组织“不要再污染海洋！市民会议”负责人织田千代说，该组织反对核污染水排海。

在东电公司宣布正式开工建设核污染水排海工程后，日本一个环保组织4日发表抗议声明说，日本政府和东电公司曾做出过“如果得不到相关人员的理解，将不会进行任何处理”的书面承诺，但去年4月日本政府做出核污染水排海决定，这是在没有征求相关人士意见的情况下，想让排放入海成为“既成事实”。

7月22日，日本核监管机构原子能规制委员会正式认可了东电公司核污染水排海计划。日本全国渔业协同组合联合会会长坂本雅信对此表示，核污染水排海没有获得全国民众和渔业从业人员的理解，该组织坚决反对核污染水排海的立场毫无改变。

绿色和平组织首尔事务所表示，核污染水排海的危险十分明显，在有着诸如长期储存核污染水等替代性方案的情况下，日本政府决定将核污染水排海违反了国际社会一致认可的事先预防等处理原则。（参与记者：陆睿）

(责编：贾文婷、徐祥丽)