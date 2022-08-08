新华社达累斯萨拉姆8月8日电（记者谢昊）坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学经济学教授汉弗莱·莫西日前在接受新华社记者采访时表示，美国当前的经济困境缘于自身政策，这也让世界对美国失去信心。

美国商务部数据显示，今年第二季度美国国内生产总值按年率计算下滑0.9%，连续两个季度萎缩。通常一个经济体的经济连续两个季度出现负增长被视为陷入技术性衰退。

莫西说，美国经济困境缘于多方面因素。一方面，受新冠疫情和乌克兰危机影响，全球能源和粮食价格上涨。为抑制通货膨胀，美联储7月底宣布今年以来第四次加息，也是连续第二次加息75个基点，加剧自身经济衰退风险。

另一方面，美国对全球化和多边主义持消极立场，挑起贸易争端，造成美国国内商品价格居高不下，令经济承压。

针对美联储激进加息的外溢影响，莫西认为，随着时间推移，许多国家可能会在贸易中更多使用美元之外货币，减少过度依赖美元给经济带来的冲击和影响。

莫西说，本国面临经济挑战的发展中国家应寻求多边合作，加强区域贸易，实施审慎金融政策。

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