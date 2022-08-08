海外网 吴正丹

一走进科摩罗驻华大使馆会客厅，一个精心布置的“展台”吸引了“我在中国当大使”栏目组的目光。白色衬布上一把以科摩罗国旗为扇面的纸扇摆放中央，上有英文字样：“欢迎来到‘香料之岛’科摩罗”。纸扇两旁各有一个白底蓝花的方形瓷盘，分别装着我们叫不出名字的物品。

科摩罗驻华大使毛拉纳·谢里夫当起“解说员”。他首先拿起左侧瓷盘里的黑褐色长条物说“你们闻闻”。一股熟悉的香甜味扑面而来，没想到，这种形似枯木的香料原来是香草。香草名为“草”，实为“豆荚”，是一种兰科植物的果实。实际上新鲜的香草豆荚本身没有香味，需要用特制的烤炉烘干，经过杀青、陈化和发酵等繁复工序，才能最终得到香气馥郁的“香草荚”。

毛拉纳大使又端起右侧的瓷盘，抓起一把细碎的香料邀请我们“浅尝”。作为香料的丁香是晒干的花蕾，细细的花茎顶着小球状花蕾，酷似一枚枚小钉子。拈一粒入口，起初是薄荷的清凉，细细咀嚼后，辛辣味儿就窜了出来，虽不浓烈却余味悠长。

毛拉纳大使一一介绍起科摩罗香料的独特之处，现场无实物的依兰也没落下。大使特意掏出手机向我们展示依兰花的照片，又长又窄的黄花瓣有里外两层，瓣瓣向下低垂。跟香草、丁香一样，从依兰花中提取的精油也是国际香料市场上的抢手货。依兰精油特别受香水行业垂青，成为科摩罗外汇收入的主要来源之一。

毛拉纳大使现场向我们学起了依兰等香料的汉语发音。大使说，2021年中非合作论坛达喀尔会议上，中国宣布将为非洲国家农产品输华建立“绿色通道”，进一步扩大非洲输华零关税待遇产品范围。“我们不仅希望扩大科摩罗香料对华出口，也欢迎中国企业到科摩罗投资香料加工业。”大使说。

为科摩罗香料“带完货”，大使还拿起“香料之岛”的纸扇为海岛游打起了“广告”。他依次介绍纸扇上不同颜色分别代表的科摩罗4座岛屿，并发出热情邀请：“科摩罗有非常美丽的海滩，欢迎中国游客来走一走、看一看。”

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