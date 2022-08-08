毛拉纳·谢里夫

科摩罗是发展中国家，目前正在推进“2030新兴国家”战略，目标是2030年发展成一个活力十足的新兴市场国家。“2030新兴国家”战略主要涉及潜力巨大的领域，包括旅游业、手工业、农业、工业、金融业等。

“2030新兴国家”战略充分考虑与若干国际发展议程衔接，如联合国2030年可持续发展议程、非盟《2063年议程》、《中非合作2035年愿景》。2021年中非合作论坛达喀尔会议通过的《中非合作2035年愿景》对非洲意义重大。作为愿景首个三年规划，中方宣布了对非合作“九项工程”，我们对此表示欢迎。科摩罗期盼在推进“2030新兴国家”战略中得到中国更多支持，期待更多中企来科摩罗投资兴业。

科中合作持久稳定，两国关系发展建立在友好、平等、团结和互利基础上。我谨代表科摩罗感谢中国在基建、教育、卫生等各领域对科提供的大力支持。例如，中国企业促进科摩罗私营经济发展，帮助科摩罗工人掌握技术。中国派遣医疗队驰援科摩罗抗击新冠肺炎疫情，并提供新冠疫苗无偿援助，我想对此表达特别的谢意。

尤为值得一提的是，中方关于“愿推动中非合作‘九项工程’在科落地，对接科方‘2030新兴国家’战略”的表态，获得科摩罗政府和人民的热烈反响。中方表示欢迎科方用好非洲农产品输华“绿色通道”和最不发达国家产品输华零关税政策，推动更多科优质产品进入中国市场，这让科摩罗工商界倍感振奋。

科摩罗自然资源丰富，发展潜力大。以“2030新兴国家”战略列出的工业领域为例，科摩罗致力于提升加工业份额，以释放创造附加值和就业机会的强大潜力。科摩罗工业化进程既涉及石油、矿产资源开采，也包括农产品加工，例如依兰精油提取、香水制造、海产品加工等。科摩罗已准备好迎接包括中国投资者在内的所有投资者。

（作者为科摩罗驻华大使）

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