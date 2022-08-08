连日来，国际社会持续严厉批评美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区，认为这一恶劣行径严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，同时表示坚定恪守一个中国原则，支持中方采取反制措施。

佩洛西窜访用心险恶 是对中国严重挑衅

“佩洛西这场‘表演’给全球事务带来负面效应，美国是地区乃至世界和平的最大破坏者。”秘鲁国际法和国际关系学院院长米格尔·罗德里格斯批评佩洛西出于一己之私，破坏台海和平稳定。罗德里格斯强调，美国的干涉主义行径不断给世界带来麻烦、冲突，甚至战争。

曾任南联盟外长的塞尔维亚前资深外交官日瓦丁·约万诺维奇认为，佩洛西窜访用心险恶。美国一直利用分裂势力推进其扩张主义和霸权，“口口声声说坚持一个中国政策，却一再违背承诺，这表明美国将扩张主义优先于任何原则或国际法”。

墨西哥参议员何塞·纳罗·塞斯佩德斯在墨媒体刊文批评佩洛西窜访中国台湾地区，指出美国政客的言行不仅对美国和亚洲地区人民产生威胁，还将全球安全置于风险之中。

日本共同社客座评论员冈田充强调，佩洛西出于私心的窜访加剧台海紧张局势，“这是不负责任的行为”。

马耳他前外长埃瓦里斯特·巴尔托洛将佩洛西窜访闹剧比作威胁全球的“野火”，“我们本应该加强合作应对气候变化、推动经济复苏以及解决能源和粮食危机，佩洛西的窜访却使得全球合作更加困难”。

巴西前众议长阿尔多·雷贝洛在巴西媒体上撰文指出，佩洛西窜访是对中国的严重挑衅，“向‘台独’势力发出严重错误信号，会带来严重后果”。

坚定奉行一个中国政策 支持中国实现国家统一

斯里兰卡总统维克拉马辛哈在社交媒体上重申，斯里兰卡坚定奉行一个中国政策以及联合国宪章关于国家主权和领土完整的原则。

法国政党“不屈法国”领导人让—吕克·梅朗雄说，法国认为世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分。

埃及前驻华大使阿里·希夫尼直言，佩洛西窜访充满挑衅性，台湾是中国不可分割的一部分。

卢旺达资深媒体人杰拉尔德·姆班达撰文说，实现国家统一是中国人民的不懈追求。美方妄想“以台制华”，佩洛西窜访破坏世界和平与稳定，也违反了国际法和国际关系基本准则，国际社会必须予以谴责。

肯尼亚国民议会肯中友好小组主席沙比尔用两个“完全支持”表明立场：完全支持中国为实现国家完全统一所作努力，完全支持中国政府为维护国家主权和领土完整、维护台海和平稳定所采取的措施。

支持中方反制措施 反对美国霸权主义

“美国，把手从台湾那里拿开。”来自俄罗斯青年组织“青年近卫军”的400名学生自发组织强烈谴责佩洛西窜访的活动。活动组织者卡佳说，美国公然踩踏一个中国原则的红线，俄民众坚定反对美国霸权主义。

马达加斯加参议长海里马纳纳·拉扎菲马海法表示，支持中国政府为维护国家主权和领土完整所作的不懈努力。

“中国有权制止外部干涉，让‘台独’分裂势力付出代价。”古巴国际政治研究中心研究员爱德华多·雷加拉多说。

斯里兰卡中国友好协会主席古纳提拉克表示，坚定支持中国对佩洛西窜访采取的反制措施，支持中国实现国家统一及为之采取的行动。

（新华社北京8月7日电）

《 人民日报 》（ 2022年08月08日 03 版）

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