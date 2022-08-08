新华社达卡8月7日电（记者刘春涛）当地时间2022年8月7日，国务委员兼外长王毅在达卡同孟加拉国外长莫门举行会谈。

莫门表示，孟中牢固友谊由两国老一辈领导人缔造培育，两国是相互信赖、共同发展的伙伴，深化双方团结合作是孟不可替代的选择。孟国父拉赫曼曾两次访华，中国人民的坚定意志、重信守诺和蓬勃生机令他印象深刻。建交以来，孟中关系快速发展。习近平主席2016年对孟进行里程碑式访问，各项成果正得到有效落实。感谢中方为孟方抗疫提供宝贵支持，解孟燃眉之急，助孟加快基础设施建设、改变国家面貌。中国创造了经济发展奇迹，已成为孟最大的贸易伙伴，孟期待加强“金色孟加拉”梦想和共建“一带一路”对接合作，加快实现孟愿景目标。

王毅表示，中孟关系建立在两国老一辈领导人深厚互信基础上，建立在共同争取国家独立和尊严的基础上，建立在共同捍卫发展中国家正当利益的基础上。祝贺孟经济欣欣向荣，民生持续改善。中孟各领域合作顺利推进，为双方人民带来福祉。在孟实现“金色孟加拉”梦想的进程中，中国始终是孟最为可靠的长期战略伙伴，愿推动“一带一路”倡议同孟发展战略深入对接，加快推进中孟自贸协定联合可研，共享发展和市场机遇，分享先进经验和技术。

王毅阐述了中方在台湾问题上的立场，赞赏孟第一时间支持中国的正当主张，强调中方愿同广大发展中国家一道，共同维护各自国家的主权和领土完整，共同维护不干涉内政这一国际关系基本准则，共同维护世界和地区的和平稳定，共同反对并遏制一切分裂国家的活动，共同为聚精会神谋发展争取良好的外部环境。

莫门表示，孟坚定恪守一个中国原则，认为台湾是中国的领土，支持中方维护核心利益和重大关切。有些国家不愿看到发展中国家发展壮大，千方百计制造各种障碍。世界需要中国的力量和中国的声音，孟将坚定同中方站在一起。孟倡导多边主义，坚持和平共处五项原则，主张联合国宪章宗旨原则必须得到维护，联大决议必须得到执行，分离主义必须有效遏制，否则将会是全世界的灾难。

双方同意加强基础设施、经济产业园区、人文交流合作，拓展本币结算、5G、清洁能源合作，将继续在国际和地区事务中密切沟通协调。

王毅宣布，中方给予孟98%税目输华产品零关税待遇将于今年9月1日正式实施，欢迎孟方对华出口更多优势产品。

双方还就共同关心的问题深入交换了意见。

会谈后，两国外长共同见证签署基础设施、防灾减灾、文化旅游和海洋等合作文件。

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