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王毅：美方在台湾问题上犯了三方面错误

2022年08月07日23:52 | 来源：新华网
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　　新华社达卡8月7日电（记者刘春涛）当地时间2022年8月7日，国务委员兼外长王毅在访问孟加拉国期间，针对最新形势和美方无理狡辩，指出美方在佩洛西窜访中国台湾地区上犯了三方面错误。

　　一是粗暴干涉中国内政。美方不顾中方反复劝告警示，一意孤行，安排美政府三号人物到中国台湾地区进行所谓“访问”。须知，台湾不是美国的一部分，而是中国的领土，美方自己也做出过公开承诺。美方的行径，是在严重侵犯中国主权。

　　二是纵容支持“台独”势力。任何国家都必须维护国家统一，都不容许分裂势力肆意妄为。台湾地区执政的民进党把谋求独立写入党纲，近年来千方百计搞渐进式“台独”，制造“两个中国”和“一中一台”。美国会众议长公开为其撑腰打气，与分裂势力为伍，与中国人民为敌。

　　三是蓄意破坏台海和平。美国惯于先制造一个问题，再利用这个问题实现自身战略图谋。有迹象表明，美国在策划佩洛西窜访问题上又想故伎重演，正在借机加大地区军事部署，这值得各方高度警惕和坚决抵制。

　　王毅说，中方的坚定立场和采取的举措正当、合理、依法、必要、公开、适度，旨在维护中国的神圣主权和领土完整，遏阻美国“以台制华”的图谋，粉碎台当局“倚美谋独”的幻想，真正维护好台海的和平、地区的稳定。

　　王毅强调，不干涉内政原则是国与国交往的“黄金法则”，是发展中国家维护自身主权安全的“护身法宝”。我们感谢各国对中方立场的理解和支持。在单边霸凌行径不时横行的今天，国际社会应就此形成更明确的共识，发出更有力的声音，共同维护国际关系的基本准则和国际法，共同维护所有发展中国家的正当权益。

(责编：白宇、杨光宇)

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