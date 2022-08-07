新华社哈瓦那8月6日电（记者朱婉君）古巴马坦萨斯省一储油基地5日晚遭雷击后发生火灾。据古巴公共卫生部6日晚公布的数据，火灾及引发的爆炸已造成至少1人死亡、121人受伤以及17名消防员失踪。

据古巴媒体报道，位于马坦萨斯省马坦萨斯港工业区的储油基地内有8个储油罐，其中一个5日晚遭雷击后起火。刚开始时火势得到一定控制，但强风导致大火蔓延至另一储油罐，该储油罐6日凌晨至上午发生多次爆炸，造成人员伤亡。目前，两个储油罐火势仍在继续，火灾产生的烟雾已向西扩散至距离马坦萨斯港工业区约100公里的首都哈瓦那。

古巴国家主席迪亚斯-卡内尔6日前往事发现场并到医院看望伤员，事发地附近约2000名居民已被疏散。墨西哥和委内瑞拉政府6日已派人前往古巴协助灭火。

古巴国家石油公司6日说，这次火灾和爆炸事故对该国燃料供应造成较大影响。该储油基地靠近古巴主要热电厂之一——安东尼奥 吉特拉斯热电厂，目前储油基地已暂停向该热电厂输送原油，热电厂存油仅够维持两天。

由于燃料短缺、发电厂设备老化等问题，古巴目前电力供应紧张，多地采取限电停电措施。

(责编：崔译戈、燕勐)