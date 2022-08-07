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中国驻日本使馆发言人就日美澳三国外长联合声明表明严正立场

2022年08月07日09:58 | 来源：人民网-国际频道
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人民网东京8月6日电 （记者岳林炜）6日，驻日本使馆发言人就日美澳三国外长联合声明表明严正立场。全文如下：

问：8月6日，日本外务省发表日美澳三国外长联合声明，反对中国在台湾岛附近海域开展军事演训活动，指责中方发射导弹落入所谓“日本专属经济区”。请问中国驻日本使馆有何评论？

答：连日来，中方就美国国会众议长佩洛西窜台及访日做出一系列严正表态，其中缘由经纬和是非曲直有目共睹，有关立场得到国际社会绝大多数国家和组织理解支持。但美日澳等国仍执迷不悟，在东亚合作系列外长会期间又发表所谓外长联合声明，发出指责中方的噪音，中方对此坚决反对，并表示强烈谴责。

需要强调的是，针对佩洛西窜台这一倒行逆施，中方采取反制行动理所当然。有关军事演训公开、透明、专业，合理合法，旨在向肇事分子发出警示，对“台独”势力予以惩戒。中日在有关海域尚未划界，所谓“中国导弹落入日方专属经济区”的说法根本站不住脚。美日澳颠倒黑白，混淆视听，毫无公理可言。日方渲染操弄，包藏私欲祸心。我们再次严正敦促日方不要玩弄“以台制华”的政治把戏，不要在错误的道路上继续走下去。

(责编：崔译戈、张悦)

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