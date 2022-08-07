人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

短评：公道自在人心

2022年08月07日05:09 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京8月6日电 短评：公道自在人心

　　韩冰 乔继红

　　台湾是中国领土不可分割的一部分；

　　中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府；

　　必须秉持联合国宪章宗旨和国际关系基本准则……

　　连日来，170多个国家和国际组织公开站出来，重申坚定奉行一个中国政策，对中方正当立场表达理解和支持。

　　面对国际社会共同的正义之声，蓄意挑衅玩火、窜访中国台湾地区的佩洛西作何感想？偏执于“以台制华”邪念的那些卑劣政客们心里又是什么滋味？

　　1949年中华人民共和国成立以来，181个国家在一个中国原则基础上同中国建立外交关系。一个中国原则是国际社会的普遍共识和国际关系基本准则。这岂是一场窜访闹剧所能撼动的！

　　不干涉内政是联合国宪章规定的最重要国际法则。中国对美方霸道行径的有力反制，是捍卫国家主权和领土完整的正义之举，也是对国际公理正义的坚定维护。任何一个国家肆意践踏不干涉内政原则，就是要将世界拖入弱肉强食的丛林。世界各国对此有足够的警惕。

　　或许，某些人冒天下之大不韪的坏事丑事干多了，“心理承受力”也变得非同一般。不过，170多个国家和国际组织的正义之声，总该让佩洛西之流找回点现实感吧。

　　世界潮流，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部