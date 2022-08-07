新华社北京8月6日电 短评：公道自在人心

韩冰 乔继红

台湾是中国领土不可分割的一部分；

中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府；

必须秉持联合国宪章宗旨和国际关系基本准则……

连日来，170多个国家和国际组织公开站出来，重申坚定奉行一个中国政策，对中方正当立场表达理解和支持。

面对国际社会共同的正义之声，蓄意挑衅玩火、窜访中国台湾地区的佩洛西作何感想？偏执于“以台制华”邪念的那些卑劣政客们心里又是什么滋味？

1949年中华人民共和国成立以来，181个国家在一个中国原则基础上同中国建立外交关系。一个中国原则是国际社会的普遍共识和国际关系基本准则。这岂是一场窜访闹剧所能撼动的！

不干涉内政是联合国宪章规定的最重要国际法则。中国对美方霸道行径的有力反制，是捍卫国家主权和领土完整的正义之举，也是对国际公理正义的坚定维护。任何一个国家肆意践踏不干涉内政原则，就是要将世界拖入弱肉强食的丛林。世界各国对此有足够的警惕。

或许，某些人冒天下之大不韪的坏事丑事干多了，“心理承受力”也变得非同一般。不过，170多个国家和国际组织的正义之声，总该让佩洛西之流找回点现实感吧。

世界潮流，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)