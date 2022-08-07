本报记者 姚明峰

在乌拉圭首都蒙得维的亚市卡萨巴列区，有一所“中国学校”。在这里，学生们除了学习当地课程之外，还可以学习中文、了解中国文化，不少学生都能说简单的中文日常用语。

“中国学校”原名“319小学”，创建于1999年，就读于这所小学的孩子很多都家境贫寒，甚至是留守儿童。“以前，对于孩子们来说，外面的世界遥不可及。”校长秘书卢汉·梅洛说，“为了帮助孩子们打开眼界，喜爱中国文化的时任校长罗萨里奥·马丁内斯提议把校名改为‘中国学校’，他认为这有助于让当地的孩子们了解地球另一端的中国，了解更广阔的世界和更多元的文化。”

2004年，“319小学”正式更名为“中国学校”。从此，这所学校与大洋彼岸的中国开启了更多交流合作。

“中国为学校送来了电脑等先进的教学设备，同时提供了资金援助，大大改善了学校的教学条件。学校利用有利资源，设立了与中国文化有关的课程。”梅洛欣喜地说，后来，中国志愿者来到学校，教学生们书法、剪纸以及其他中华文化知识，“孩子们的课程更加丰富了，对中国的了解也更加充分了。”

中乌两国政府还专门为学校设立了奖学金项目，满足了不少师生到中国看一看的愿望。“当老师告诉我们可以去中国时，我激动得快要哭了。”学生克里斯蒂安说，“在课上畅想过无数次的场景变成了现实。我们爬长城、游故宫、和中国朋友踢足球，还乘坐高铁游览……那一切至今还历历在目。”

“‘中国学校’给我们带来了希望。”校长玛利亚·苏姆这样评价。在中国政府帮助下，“中国学校”的条件得到了极大改善，课程设置更加丰富，孔子学院的老师定期来此授课，每年前往中国的奖学金名额更是激发了学生们的学习动力。“孩子们走出了卡萨巴列区，真实地感受到了外面的世界，看到了学习和拓宽视野为自己成长带来的一切可能。”

如今，在距离老校区几个街区外，新的教学楼已经建成并投入使用。全新的校舍由中乌两国共同建设，建筑面积达1800平方米，设有12间教室，可以在老校区700名学生的基础上再多容纳300多名学生上课，此外还有2000平方米的室外草坪和空地。苏姆十分感谢中国为推动乌拉圭教育事业发展作出的贡献，“当卡萨巴列区的孩子们走进新的校舍，他们便会相信，一个更加美好的未来正等待着自己。”

卡萨巴列区负责人桑德拉·内多夫表示，教育关乎国家的未来，新校舍建成后让更多孩子有机会享受平等的教育机会。“中国政府看到了卡萨巴列区和乌拉圭的真正需要，‘中国学校’是乌中两国信任和友谊的体现，让更多儿童实现了自己心中的愿望。”

《 人民日报 》（ 2022年08月07日 03 版）

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